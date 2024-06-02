Fenerbahçe, 2-0 öne geçti

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında seride durumu 2-0'a getirdi.

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Fenerbahçe, 2-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş'ı 98-72 yenerek seride 2-0 öne geçti.

3 maç alanın finale çıkacağı seride Sarı lacivertliler, finale çıkması durumunda Efes-Karşıyaka maçının galibi ile eşleşecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör

Fenerbahçe: Nigel Hayes 20, Scottie Wilbekin 19, Yam Madar 1, Sertaç Şanlı 9, Dyshawn Pierre 8, Şehmus Hazer 1, George Papagiannis 8, Melih Mahmutoğlu 6, Tarık Biberovic 15, Metecan Birsen 3, Ömer Ziyaettin 6

Beşiktaş: Derek Needham 10, Matt Mitchell 10, Jonah Mathews 15, Marko Simonovic 16, Kyle Allman 7, Yiğit Arslan 6, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz 2

Kaynak: İHA

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