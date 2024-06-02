Fenerbahçe için 'MOU zamanı': Mourinho Kadıköy'e geliyor

Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun transferini duyurmak üzere.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'MOU zamanı' ifadesi ve bir kum saati emojisi kullanıldı. Görselde, Mourinho'nun fotoğrafı ve 19.00'u gösteren bir saat öne çıkıyor.

Portekizli teknik direktörün bugün saat 14.30'da İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Mourinho için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde bir imza töreni gerçekleştirilecek.

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım’ın başkan olduğunda futbol takımının başına getirmeyi düşündüğü Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin yapıldığı Wembley Stadı'nda giden Mario Branco, Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Mourinho'ya 2+1 yıllık bir sözleşme imzalatmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem