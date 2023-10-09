Giresun'da üretildi, her geçen gün talep artıyor: Kilosu 250 TL!

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde hasadına başlanan tescilli Şebin cevizinde rekolte düşüklüğünün fiyatlara yansıyacağı ifade edildi.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, 2023 yılı hasadına başladıklarını ancak rekoltenin beklentilerinin altında olduğunu ifade ederek, "Geçmiş yıllarda ortalama 600 ton rekolte gerçekleşen Şebin cevizinde bu sene 200 ton anca rekolte çıkması bekleniyor. Bu rekolte düşüklüğünün nedeni ise son yıllarda yalancı baharın etkisiyle ceviz ağaçları erken uyanıyor. Ardından ise zirai don yaşanıyor. Son iki yıldır üst üste yaşanan bu zirai donlar ceviz rekoltesini çok ciddi şekilde düşürmektedir. Zirai don nedeniyle yapılan tarım sigortasından da anlayamadığımız şekilde çiftçilerimiz yararlanamadı" dedi.

"REKOLTE DÜŞÜKLÜĞÜ FİYATLARI YÜKSELTECEK"

Rekolte düşüklüğünün fiyatlara da yansıyacağını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Arslan, "Rekolte üreticinin istediği seviyede olmadı ancak, fiyatların yüksek olması belki üreticiyi memnun eder ama bu defa da tüketici mağdur olacak. İsterdik ki yüksek rekolteyle hem üretici, hem de tüketiciler memnun olsun. Önceki yıl 75 ile 100 lira arasında satılan kabuklu Şebin cevizi bu sene 200-250 lira arasında piyasada alıcı bulacak hatta biraz daha fazla fiyatı yükselebilir. Şebin cevizine her geçen gün talep artarken, rekolte düşüklüğü fiyatları da yükseltecektir" diye konuştu.

CEVİZ

Ceviz, Juglans cinsinin bir ağacının meyvesidir. Ceviz ağacı, Juglandaceae familyasına ait, 25-40 metreye kadar boylanabilen, yaprak döken bir ağaçtır. Ceviz ağacının anavatanı, bazı kaynaklara göre İran'ın Ghilan bölgesi, bazılarına göre ise Çin'dir. Ceviz ağacı, dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir.

Ceviz meyvesi, oval veya yuvarlak bir şekle sahiptir. Ceviz meyvesinin kabuğu, dışta yeşil, içte ise kahverengidir. Ceviz meyvesinin içi, sert bir kabukla kaplıdır. Ceviz meyvesinin içi, ceviz içi olarak adlandırılır. Ceviz içi, yağlı bir yapıya sahiptir ve besin değeri yüksek bir kuruyemiştir.

Ceviz, protein, yağ, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Ceviz, özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ceviz, ayrıca E vitamini, B vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir ve çinko gibi mineraller bakımından da zengindir.

Ceviz, sağlığa birçok faydası olan bir kuruyemiştir. Ceviz, kalp sağlığını destekler, kolesterol seviyesini düşürür, kan basıncını düzenler, beyin sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir, diyabet riskini azaltır, kanser riskini azaltır ve kilo vermeye yardımcı olur.

CEVİZ NASIL TÜKETİLİR?

Ceviz, çiğ olarak veya kavrularak tüketilebilir. Ceviz, salatalarda, çorbalarda, yemeklerde, tatlılarda ve atıştırmalıklarda kullanılabilir.

Ceviz, aşağıdaki şekillerde tüketilebilir:

- Çiğ ceviz: Ceviz, kabuğundan çıkarıldıktan sonra çiğ olarak tüketilebilir,

- Kavrulmuş ceviz: Ceviz, 180 derece fırında 10-15 dakika kavrularak tüketilebilir,

- Ceviz ezmesi: Ceviz, blenderda veya mutfak robotunda ezilerek ceviz ezmesi yapılabilir,

- Ceviz yağı: Ceviz, preslenerek ceviz yağı elde edilebilir.

AŞIRI CEVİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Ceviz, sağlığa faydalı olsa da, aşırı tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Ceviz, kalorisi yüksek bir besindir. Aşırı ceviz tüketimi, kilo alımına neden olabilir. Ayrıca, ceviz, alerjiye neden olabilen bir besindir. Ceviz alerjisi olan kişilerin ceviz tüketmesi sakıncalıdır.

Kaynak: Gerçek Gündem