Bulaşık Süngerlerinin Renkleri Neden Farklıdır? Meğer O Renk Bu İşe Yarıyormuş

Her bulaşık süngeri, köpük kauçuk ve ona yapıştırılmış aşındırıcı bir şeritten oluşur. Bu aşındırıcı yüzeyin rengi, süngerin ne kadar sert olduğunu gösterir ve hangi yüzeylerde kullanılması gerektiğini belirler. Yanlış sünger kullanımı, hassas yüzeylerde çizilmelere neden olabilirken, doğru sünger seçimi temizlikte daha etkili sonuçlar almanıza yardımcı olur.

BULAŞIK SÜNGERLERİNİN RENKLERİNE GÖRE KULLANIM ALANLARI

-Sarı Süngerler: En yumuşak süngerler arasında yer alır. Cam, kristal ve porselen gibi hassas yüzeyler için uygundur. Sarı süngerlerin aşındırıcı partikülleri bulunmaz, bu nedenle yanmış yiyecek kalıntılarını çıkarmakta etkili değildir.

-Yeşil Süngerler: Sert yapısı sayesinde yağlı ve yanmış yemek artıklarını temizlemek için idealdir. Ancak mine kaplamalar ve hassas yüzeyler için uygun değildir, çünkü çizilmelere neden olabilir.

-Siyah Süngerler: En sert ve aşındırıcı süngerlerdir. Karbonlaşmış lekeleri ve zor kirleri temizlemek için kullanılır. Genellikle mutfaktan çok, banyo, lavabo ve tuvalet temizliği için tercih edilir.

-Mavi Süngerler: Orta sertliktedir. Cam eşyalar için uygun olsa da, inatçı lekeler konusunda çok etkili değildir. Sarı süngerlere kıyasla biraz daha sert bir yapıya sahiptir.

-Kırmızı/Turuncu Süngerler: Kurumuş yemek artıklarını temizlemek için idealdir. Emaye ve teflon kaplamalar için uygun olduğundan, hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

ETKİLİ TEMİZLİK İÇİN DOĞRU SÜNGER KULLANIMI NASIL OLMALI?

Bulaşık süngeri seçerken sadece aşındırıcı yüzeyin rengine değil, yıkama alanının büyüklüğüne, süngerin sertliğine ve dayanıklılığına da dikkat edilmelidir. Scotch-Brite süngerlerinin renkleri üreticiye göre değişebilir, bu nedenle aynı marka süngerleri kullanarak karışıklığı önleyebilirsiniz.

-Hassas tabaklar ve cam eşyalar için: Sarı veya mavi süngerler

-Normal tabak ve tencereler için: Yeşil süngerler

-Yanmış ve zor lekeler için: Siyah süngerler

-Teflon ve emaye kaplamalar için: Kırmızı veya turuncu süngerler