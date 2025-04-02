Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Dev Balık Şoke Etti

Elazığ'daki Keban Barajı'nda yakalanan 72 kiloluk dev turna balığı, görenleri hayrete düşürdü.

Son Güncelleme:
Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu: Dev Balık Şoke Etti

Elazığ'da bulunan Keban Baraj Gölü'nde av sezonu yasağı öncesinde balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kiloluk dev turna balığı yakalandı.

Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde, av sezonu yasağının başlamasından bir önce profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakalandı. Bir gün önce aynı bölgede 60 kilogramlık bir başka dev turna balığı tutulmuştu.

Elazığ’ın Keban Baraj Gölünde, av sezonu yasağının başlamasından bir gün önce bir dev turna balığı yakalandı. Yurtbaşı beldesine bağlı Güzelyalı köyü sınırlarında, profesyonel balıkçı İsmail Demirel tarafından 72 kilogram ağırlığında bir turna balığı tutuldu. Bir gün öncesinde ise aynı bölgede başka bir kişi 60 kilogram ağırlığında ve 1.5 metre uzunluğunda bir turna balığı yakalanmıştı.

SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye GirdiSGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye GirdiEkonomi

600 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisinde Tufan Koptu! En Yüksek Faiz Veren Banka Belli Oldu600 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisinde Tufan Koptu! En Yüksek Faiz Veren Banka Belli OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Balık Balık fiyatları Avcı Avcılık Elazığ
Son Güncelleme:
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Kış Uykusundan Uyanan 8 Bozayı Bir Arada Kış Uykusundan Uyanan 8 Bozayı Bir Arada
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
Doğadaki Mantarlar İçin Kritik Uyarı: Toplamadan Önce İki Kez Düşüneceksiniz Doğadaki Mantarlar İçin Kritik Uyarı: Toplamadan Önce İki Kez Düşüneceksiniz
ÇOK OKUNANLAR
SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi SGK 81 İlde İşlemleri Tamamladı: Emekli Maaşları İptal Ediliyor! Binlerce Kişi Kara Listeye Girdi
Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti Dizel Araç Sahiplerine Ek Vergi Geliyor: Milyonlarca Sürücü İçin Tarih Netleşti
Servet Yarışı Kızıştı, Milyarderler Rekor Kırdı! Dünyanın En Zenginleri Listesine Türkiye'den 35 Kişi Girdi Dünyanın En Zenginleri Listesinde Türkiye'den 35 Sürpriz İsim
Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor Ünlü Makarna Markasının İçinden Çıktı: Marketlerden Apar Topar Toplatılıyor
Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek! Ev Sahiplerine Ecel Terleri Döktürecek Gelişme: Bunu Yapan Kiracılar Kirasını Yüzde 20 Az Ödeyecek!