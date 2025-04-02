600 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisinde Tufan Koptu! En Yüksek Faiz Veren Banka Belli Oldu
Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. 600 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ortaya çıkarken, en yüksek faizi veren bankalar da belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için en kazançlı mevduat faiz oranlarını araştırırken, bankalar da faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz politikalarındaki değişikliklerin ardından mevduat faizlerinde yükseliş yaşandı.
EN YÜKSEK YÜZDE 48’E DAYANDI
1 Nisan itibarıyla 600 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi bankalara göre değişiklik gösteriyor. En yüksek faiz oranı yüzde 48 ile Fibabanka tarafından sunulurken, en düşük oran yüzde 35,24 ile Vakıf Katılım’da bulunuyor.
BANKA BANKA 600 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK KAZANCI
Fibabanka: %48 faiz oranı – Net kazanç 21.462 TL
QNB Finansbank: %47,5 faiz oranı – Net kazanç 21.238 TL
Türkiye Finans ve ING: %47 faiz oranı – Net kazanç 21.015 TL
Akbank, TEB ve Denizbank: %46 faiz oranı – Net kazanç 20.568 TL
Garanti BBVA: %45 faiz oranı – Net kazanç 20.121 TL
İş Bankası: %39,5 faiz oranı – Net kazanç 17.661 TL
Yapı Kredi: %38,5 faiz oranı – Net kazanç 17.214 TL
Vakıf Katılım: %35,24 kar oranı – Net kazanç 15.757 TL