600 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisinde Tufan Koptu! En Yüksek Faiz Veren Banka Belli Oldu

Bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. 600 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ortaya çıkarken, en yüksek faizi veren bankalar da belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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600 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisinde Tufan Koptu! En Yüksek Faiz Veren Banka Belli Oldu - Resim: 1

Yatırımcılar, birikimlerini değerlendirmek için en kazançlı mevduat faiz oranlarını araştırırken, bankalar da faiz oranlarını güncellemeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz politikalarındaki değişikliklerin ardından mevduat faizlerinde yükseliş yaşandı.

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600 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisinde Tufan Koptu! En Yüksek Faiz Veren Banka Belli Oldu - Resim: 2

EN YÜKSEK YÜZDE 48’E DAYANDI

1 Nisan itibarıyla 600 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi bankalara göre değişiklik gösteriyor. En yüksek faiz oranı yüzde 48 ile Fibabanka tarafından sunulurken, en düşük oran yüzde 35,24 ile Vakıf Katılım’da bulunuyor.

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600 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisinde Tufan Koptu! En Yüksek Faiz Veren Banka Belli Oldu - Resim: 3

BANKA BANKA 600 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK KAZANCI

Fibabanka: %48 faiz oranı – Net kazanç 21.462 TL

QNB Finansbank: %47,5 faiz oranı – Net kazanç 21.238 TL

Türkiye Finans ve ING: %47 faiz oranı – Net kazanç 21.015 TL

Akbank, TEB ve Denizbank: %46 faiz oranı – Net kazanç 20.568 TL

Garanti BBVA: %45 faiz oranı – Net kazanç 20.121 TL

İş Bankası: %39,5 faiz oranı – Net kazanç 17.661 TL

Yapı Kredi: %38,5 faiz oranı – Net kazanç 17.214 TL

Vakıf Katılım: %35,24 kar oranı – Net kazanç 15.757 TL

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