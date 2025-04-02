600 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisinde Tufan Koptu! En Yüksek Faiz Veren Banka Belli Oldu

EN YÜKSEK YÜZDE 48’E DAYANDI

1 Nisan itibarıyla 600 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi bankalara göre değişiklik gösteriyor. En yüksek faiz oranı yüzde 48 ile Fibabanka tarafından sunulurken, en düşük oran yüzde 35,24 ile Vakıf Katılım’da bulunuyor.