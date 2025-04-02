Kış Uykusundan Uyanan 8 Bozayı Bir Arada

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Çağlayan köyünde kış uykusundan uyanan bozayılar görüntülendi. Neşeli halleriyle dikkat çeken 8 bozayıyı görenler şaşırdı.

Kış Uykusundan Uyanan 8 Bozayı Bir Arada

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Çağlayan köyünde, kış uykusundan uyanan 8 bozayı bir arada görüntülendi. İlkbaharın gelişiyle yiyecek arayışına çıkan ayılar, oyun oynayarak neşeli halleriyle dikkat çekti.

Gülseren Erdoğan isimli vatandaş, çayırlık alanda dolaşan ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre çevrede gezinen ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Erdoğan, ilk kez bu kadar fazla ayıyı bir arada gördüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

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