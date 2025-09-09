Bilim İnsanlarından Fenomenlere Kötü Haber: 25 Yıl Sonra Influencer’lar Böyle Görünecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada ün kazanan influencer’ların gelecekte nasıl görüneceği bilim dünyasının da ilgisini çekmeye başladı. Daily Mail’de yayınlanan bir araştırmaya göre, dijital yaşam tarzı ve estetik müdahaleler influencer’ların fiziksel görünümünü önümüzdeki 25 yıl içinde kökten değiştirebilir.

DİJİTAL YAŞAM TARZI SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Uzmanlar, ekran başında geçirilen uzun saatlerin ve düzensiz uyku alışkanlıklarının kas-iskelet sağlığından cilt yapısına kadar birçok alanda olumsuz etki yaratabileceğini belirtiyor. Yapay ışık, estetik işlemlerdeki artış ve sürekli sosyal medyada var olma baskısının da bu süreci hızlandırdığı ifade ediliyor.

OLASI DEĞİŞİKLİKLER LİSTELENDİ

Araştırmada gelecekte influencer’ların karşı karşıya kalabileceği bazı sorunlar şöyle sıralandı:

Sürekli öne eğilmekten kaynaklanan kamburluk

Tech neck olarak bilinen boyun ağrısı ve duruş bozukluğu

Göz altı morlukları ve cilt problemleri

Kronik yorgunluk sendromu

Aşırı estetik işlemler ve dolgu bağımlılığı

Saç dökülmesi ve seyrelme

“AVA” MODELİNDEN ÖRNEK

Araştırmada kullanılan “Ava” isimli dijital model, uzun saatler ekran başında çalışan bir içerik üreticisinin yıllar içinde nasıl bir fiziksel değişime uğrayabileceğini gözler önüne seriyor. Kas-iskelet deformasyonları ve cilt sorunları bu model üzerinde net bir şekilde görülebiliyor.

HAFTADA 90 SAATE VARAN ÇALIŞMA

BBC’nin aktardığına göre bazı influencer’lar haftada 90 saate kadar çalışıyor ve bu sürenin büyük bölümü ekran karşısında geçiyor. Uzmanlara göre bu yaşam tarzı hem fiziksel hem de zihinsel yıpranmayı ciddi şekilde artırıyor.

Kaynak: BBC