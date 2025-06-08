Balık Tutmak İçin Irmağa Girdi, Akıntıya Kapılarak Can Verdi

Antalya'da balık tutmak için ırmağa giren 37 yaşındaki Muhammet Gültekin, hızlı akıntıya kapılması sonucu yaşamını yitirdi.

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Balık Tutmak İçin Irmağa Girdi, Akıntıya Kapılarak Can Verdi
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Antalya'nın Serik ilçesinde 37 yaşındaki Muhammet Gültekin, balık tutmak için ırmağa girdi. Hızlı akıntıya karşı duramayan Gültekin, akıntıya kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde balık tutmak için girdiği ırmakta akıntıya kapılan genç hayatını kaybetti.

Muhammet Gültekin (37), balık tutmak için girdiği Sarıabalı Mahallesi'ndeki Köprüçay ırmağında kayalıklarda dengesini kaybederek düştü.

Akıntıya kapılan Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Su altı Arama Kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler ırmakta kaybolan Gültekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Yapılan aramada düştüğü yerden 1 kilometre uzakta Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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