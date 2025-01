Bakanlık 2025 Yılının İlk Skandalını İfşaladı: Bu Kez O Şehirdekilere At ve Eşek Eti Yedireceklerdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın resmi internet sitesi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr"de yayınlanan yeni liste açıklandı. Bakanlık son açıklamayı 25 Aralık 2024 tarihinde yapmıştı. Aradan geçen 12 günün ardından 2025 yılının ilk listesi de yayımlanmış oldu. Listede en mide bulandıran detay yine vatandaşa dana yerine at ve eşek eti yedirilmesi oldu.

BİR AT VE EŞEK ETİ SKANDALI DAHA

Listeye göre, Antalya Muratpaşa'da bulunan Öz Kasap Mustafa-Fatoş Şimşek adlı işletmede dana-kuzu köfte ve dana parça et-kıyma yerine vatandaşa at ve eşek eti yedirdiği tespit edildi.

AT VE EŞEK ETİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Uzmanlar et alırken mutlaka fiş istemeleri konusunda vatandaşı uyarırken at eti ve eşek etinin nasıl ayırt edileceği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. At etinin normale göre daha sulu olduğunu belirten uzmanlar, at ve eşek etinin dana etine göre daha koyu kırmızı renkte olduğunu açıkladı. Ayrıca at etinin lifleri daha sert olur ve çiğnendiğinde bu sertlik hissedilir. Ancak bazı sığır etleri de sert olabileceği için bu özellik tek başına yeterli değil.