Zehir Şimdi de Çikolata ve Kahveye Sıçradı, İçinden Öyle Bir Şey Çıktı ki

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlamaya devam ettiği taklit ve tağşiş ürünler listesine yenileri eklendi. Bakanlığın açıkladığı bugünkü listede milyonlarca kişinin sağlığını tehlikeye atan yeni ürünler yer aldı. Kahve ve çikolatada ilaç etkenli madde tespit edildi.

HEM KAHVE HEM ÇİKOLATADA

Bakanlık tarafından paylaşılan listede Gold İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait kahvede, Centuar Gıda İlaç Kozmetik ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne ait çikolatada ilaç etkenli madde olduğu duyuruldu.

İşte o liste ve markalar…

ŞEKERLEMEDE DE BULUNMUŞTU

18 Aralık tarihli listede ise Sözcü Gıda ve Kozmetik Limited Şirketi’ne ait portakal aramalı şekerlemede, ilaç etkenli madde kullanıldığı ilan edilmişti. Firmanın ginseng ve portakal aromalı şekerlemesi listede yer almıştı.

İLAÇ ETKEN MADDESİ NEDİR?

Son yıllarda bakanlığın yayınladığı listelerde yer alan ilaç etkenli maddenin 5 binin üzerinde çeşidi bulunuyor.

Kimyasal sentez yolu ile ya da doğal kaynaklardan kazanılan, insan ve hayvan organizmasındaki hastalıkların engellenmesinde, geriletilmesinde, iyileştirilmesinde ve tanısında kullanılan, kimyasal yapısı ve özellikleri saptanmış olan maddeler ilaç etken maddesi olarak geçiyor.

Kaynak: Haber Merkezi