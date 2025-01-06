Kestanede Skandal Oyun: Parlak Gözüksün Diye Vatandaşa Saç Spreyi Yedirdiler!

Gıda hilekarları vatandaşın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Bir semt pazarında, seyyar satıcının kestanelerin üzerine saç spreyi sıktığı ortaya çıktı. Kestaneler parlak gözüksün diye sprey sıkan satıcı hakkında cezai işlem uygulandı.

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Kestanede Skandal Oyun: Parlak Gözüksün Diye Vatandaşa Saç Spreyi Yedirdiler!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulan semt pazarında geçici tezgah açan bir seyyar satıcı, kestaneleri daha parlak gösterip satmak için üzerlerine saç spreyi sıktı. Vatandaşların şikayette bulunması ile olay yerine intikal eden zabıta ekipleri, satıcının tezgahını kaldırarak cezai işlem uyguladı.

Kestanede Skandal Oyun: Parlak Gözüksün Diye Vatandaşa Saç Spreyi Yedirdiler! - Resim : 1

GERGİNLİK ÇIKTI

Seyyar satıcı, tezgahının kaldırılması sırasında zabıta ekiplerine zorluk çıkardı. Çıkan gerginlik üzerine polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Polisin müdahalesiyle satıcı etkisiz hale getirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Zabıta ekipleri, saç spreyli kestane satışının halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek vatandaşları bu tür ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Olayın ardından zabıta ekipleri, pazar alanında denetimleri sıkılaştırarak benzer durumların tekrar yaşanmaması için önlemler aldı.

Kestanede Skandal Oyun: Parlak Gözüksün Diye Vatandaşa Saç Spreyi Yedirdiler! - Resim : 2

Pazarın giriş kısmında bulunan seyyar satıcının tezgahı, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kaldırılırken vatandaşlar, sağlığı hiçe sayan bu tür uygulamalara karşı yetkililerin daha sıkı önlemler almasını talep etti.

Bandırma Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığına zarar verebilecek bu tür girişimlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgularken, olayın takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

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Kaynak: İHA

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