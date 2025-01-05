Sosyal Medyayı İkiye Bölen Olay: Doğum Yapan Eşiyle Hastanede Kalmadı! 'Bütün Gece Sandalyede Oturamam'

Dünyanın en popüler tartışma forumlarından Reddit'te bir erkeğin, sezaryen yoluyla doğum yapan eşinin yanında gece boyunca kalamayacağını söyleyip eve gittiğini anlatması platformu ikiye böldü. Birleşik Krallık'ta yaşadığını söyleyen adam, ilk çocuğunun karantina döneminde dünyaya gelmesi nedeniyle hastanede kalmasına izin verilmediğini ve bu nedenle eşinin o dönem çok zor zamanlar geçirdiğini söyleyerek söz başladı.

'ÇOK ENDİŞELİYDİ VE DESTEĞİMİ İSTEDİ'

"O dönemde hastanede kalmama izin verilmemişti, bu yüzden ikinci hamilelik sırasında her gece onunla kalmamı istedi. Oldukça endişeliydi ve gece boyunca destek için yanında olmamı istedi" diyen Reddit kullanıcısı, eşiyle birlikte bir pazar gecesi saat 2 civarında hastaneye gittiklerini, eşinin hastaneye kabul edilerek hormon verilmeye başlandığını yazdı. Doğum hızlı ilerlemediği için kadının kendisine sabah 9 civarında eve gitmesini söylediğini, akşam tekrar geldiğini ve gece yarısı eşinin onu tekrar eve gönderdiğini anlattı.

Aktardığına göre salı günü saat 1'de doğum semptomları başlarken, üç saat sonra bebek acil sezaryenle dünyaya geldi. Reddit kullanıcısı, yazının devamında "Salı günü saat 4 civarında bir koğuşa yerleşene kadar epeyce yer değiştirdik. İkimiz de son derece yorgunduk, onunki çok daha fazla tabii ama uzanabileceğim küçük bir kanepe olduğu için birkaç saat dinlenebildik. Gece boyunca bebeğe yardım etmek için kalktım, böylece o da dinlenebildi" ifadelerini kullandı.

'EŞİME KALAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM'

Sonraki birkaç gün boyunca eşi iyileşmeye devam ederken hastane kanepesinde uyuduğunu söyleyen adam, yeni doğan bebeklerinde bir sağlık sorun olduğunun ve hastanenin başka bir bölümüne taşınmaları gerektiğinin anlaşılmasıyla sorun yaşandığını dile getirdi. O bölümde refakatçilerin uyuyabileceği kanepe ya da yatakların olmadığını söyledi.

Bir süredir bel ağrısı çektiğinden ve rahatça oturabilmek için yanında bir minder taşıdığından bahseden Reddit kullanıcısı, "Pek işe yaramıyordu ama sandalyelerde biraz oturabiliyordum. Ancak eşime kalamayacağımı söyledim çünkü bütün gece uyumadan sandalyede oturamazdım. Ama o hem gece kalmamı ve gün boyunca ona yardım etmeye devam etmemi bekliyordu" diye yazdı. Eşiyle kalmadığı için kendisini çok kötü hissettiğini yazan adam, bütün gece sandalyede minder üstünde dik oturarak uyuyamayacağını bildiğini ve sırtını daha fazla incitme riskini almak istemediğini ifade etti.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Adamın duygularını paylaştığı bu yazı, platformda çok sayıda yorum alırken büyük de bir tartışma yarattı. Çoğunlukla hemcinslerinden empati içeren yorumlar alan ve kendi sağlığının da önemli olduğu vurgulanan Reddit kullanıcısına bazı kişiler ise tepki gösterdi. Çok zor bir doğum yapan eşinin sadece fiziksel değil duygusal desteğe de ihtiyacı olduğu ve o durumda hastanede tek başına bırakılmaması gerektiği yorumları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi