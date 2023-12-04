Aydın'da hasadı başladı, pazar sıkıntısı yok: Tarlada tanesi 7 TL!

Güçlü bir tarımsal potansiyele sahip olan ve yılın dört mevsimi ürün yetiştirilen Aydın'da kara lahana üretimi de yoğunlaşmaya başladı.

Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde karalahana hasadına başlayan çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri satmakta pazar sıkıntısı yaşamadıklarını belirtti.

"YEREL ESNAFA SATMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Hasada ilişkin İHA'ya konuşan Ferdi ve Neriman Çubukcu çifti, "İlerleyen süreçte küçük esnaf, semt pazarlarından çekildiğinde bu vatandaş zincir marketlerin dikte ettirdiği fiyatlara boyun eğmek zorunda kalacak. Bu nedenle bizler ürettiğimizi daha çok yerel esnafa satmaya gayret ediyoruz" dedi.

TARLADA TANESİ 7 TL

Lezzetinin yanında bir çok faydası da bulunan kara lahananın tarlada adedi 6-7 TL'den satılırken, kara lahananın zincir marketlerde kilogramı 19 TL'den satışa sunulduğu görüldü.

KARA LAHANA

Kara lahana, Brassica oleracea var. sabellica türüne ait bir sebzedir. Yaprakları koyu yeşil renkte ve kalındır. Kara lahana, C vitamini, K vitamini, folat, potasyum ve lif açısından zengin bir sebzedir.

Kara lahananın faydalarından bazıları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kara lahana, C vitamini açısından zengin bir sebzedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidandır. Kara lahana tüketmek, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltabilir,

- Sindirimi destekler: Kara lahana, lif açısından zengin bir sebzedir. Lif, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlayan bir besin maddesidir. Kara lahana tüketmek, kabızlık, ishal ve gaz gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Kara lahana, antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller, kansere neden olduğu bilinen moleküllerdir. Kara lahana tüketmek, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kalp sağlığını destekler: Kara lahana, potasyum açısından zengin bir sebzedir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan bir mineraldir. Kara lahana tüketmek, yüksek tansiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kilo vermeye yardımcı olabilir: Kara lahana, düşük kalorili ve yüksek lifli bir sebzedir. Kara lahana tüketmek, kilo vermeye yardımcı olabilir,

- Diğer sağlık faydaları: Kara lahana, ayrıca göz sağlığını desteklemeye, kan şekeri seviyesini kontrol etmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem