Bilim insanları hafızayı kuvvetlendirecek besinleri tek tek açıkladı! Sofrada yer verin

Unutkanlık, birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Bunlar arasında stres, uyku eksikliği, yaşlılık, bazı ilaçların yan etkileri, hormonal değişiklikler, beslenme bozuklukları ve bazı sağlık sorunları yer alabilir.

Stres, günlük yaşamın getirdiği zorluklar ve baskılar nedeniyle bellek fonksiyonlarını etkileyebilir. Uyku eksikliği ise beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasını engelleyerek unutkanlığa yol açabilir.

Yaşlanma süreciyle birlikte beyinde bazı değişiklikler meydana gelir ve bu da bellek sorunlarına neden olabilir. Bunun yanı sıra bazı ilaçların yan etkileri de unutkanlık yapabilir. Özellikle depresyon, anksiyete veya uyku bozuklukları gibi durumların tedavisinde kullanılan ilaçlar, bellek üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Hormonal değişiklikler de unutkanlıkla ilişkilendirilebilir. Özellikle hamilelik dönemi, menopoz veya tiroid problemleri gibi durumlarda hormon seviyelerindeki dalgalanmalar, bellek sorunlarına neden olabilir.

Beslenme bozuklukları da unutkanlık yapabilir. Şimdi paylaşacağımız yiyecekler sayesinde unutkanlıkla mücadele edebileceksiniz

Tercihlerinizde yapacağınız bazı değişiklikler beyin sağlığınıza olumlu katkı sunabilir

Nörobilimcilere göre bazı gıdalar, hafıza ve konsantrasyon problemi çeken kişilere yardımcı olabilir.

Kuzey Karolina Üniversitesi Psikoloji ve Nöroloji Bölümü'nden Doç. Carol Cheatham, "Beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı birçok besin var" dedi.

Yaban Mersini

Cheatham'a göre vitamin, lif ve antioksidan deposu yaban mersinleri, beyin fonksiyonlarını da olumlu etkiliyor.

Araştırmalarda, düzenli yaban mersini tüketenlerin yeni bilgiler edinirken daha az zamana ihtiyacı olduğunu gözlemlediklerini söyleyen Cheatham, bu besinlerin hafızayı güçlendirdiğini de ifade etti.

Ceviz ve badem atıştırmak için iyi seçenekler

Sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler, genel protein, antioksidan ve vitamin kaynağı.

Aynı zamanda ceviz, beyin fonksiyonunda önemli bir rol oynadığı bilinen omega-3 yağ asidi açısından zengin bir kuruyemiş.

Araştırmalar, günde yaklaşık 10,5 gram ceviz tüketmenin bilişsel performansı geliştirmek için yeterli olduğunu gösteriyor.

Öte yandan ceviz özellikle genç yaşlarda görülen dikkat eksikliğine ve ilerleyen yaşlarda görülebilecek bilişsel gerilemeden korumaya da yardımcı olabilir.

Lutein içeren sebzeler

Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nden Rui Nouchi de ıspanak, lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerdeki lutein adı verilen bileşiğin beyin fonksiyonlarını ve hafızayı etkilediğini söyledi.

Lutein öte yandan fesleğen, maydanoz, lahana, brokoli, ıspanak, marul, kabak, Brüksel lahanası, karalahana, mısır, bezelye, kırmızı üzüm, kivi gibi besinlerde de var.

Yağlı balıklar

Uzmanlar yağlı balıkların genel olarak ceviz gibi beyin fonksiyonlarını desteklediği bilinen omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğunu ifade ediyor.

Yüksek yağ oranı bulunan somon, alabalık, sardalya, ringa balığı, uskumru ve ton balığı gibi balıklar omega-3 açısından zengin besinler arasında yer alıyor.

Kaynaklar: Independent Türkçe, Newsweek, Healthline

Derleme: Haber Merkezi