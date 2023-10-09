Zehir gibi hafızanın sırrı bu besinde! Tükettiğiniz anda beyne etki ediyor...

Unutkanlık, beyindeki bilgi işleme sürecinde yaşanan bir aksaklık sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Yaşlılık, stres, uyku yoksunluğu, beslenme bozuklukları gibi faktörler unutkanlığa neden olabilir. Unutkanlıkla mücadele için öncelikle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterli uyku almak unutkanlığı önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, zihinsel aktivitelerle beyni aktif tutmak da unutkanlığı önlemeye yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, not alma, hatırlatıcı kullanma gibi yöntemler de unutkanlıkla mücadelede etkili olabilir. Eğer unutkanlık sorunu ciddi boyutlarda ise, bir uzmana danışarak gerekli tedavi yöntemleri uygulanabilir.

BEYNE İYİ GELEN BESİNLER

Sabah.com.tr'de aktarılanlara göre; Yağlı balıklar, beyin sağlığı için en önemli besinler arasında yer alır. Somon, alabalık ve ton balığı gibi yağlı balıklardır. Bu balıklar omega 3 yağ asitleri açısından çok zengin besin kaynakları oldukları için sık tüketmeye önem gösterilmelidir. Beyindeki yağ oranı yüzde 60'tır, bu yağların da yarısını omega 3 yağ asidi oluşturur.



Omega 3 tüketimi, yaşlılığının getirdiği zihindeki gerilemenin yavaşlamasını sağlar böylece Alzheimer hastalığını engeller. Ayrıca gerekli miktarda omega 3 almayan kişilerde, öğrenme bozukluğu ile depresyon gibi problemlere daha sık rastlanır. Beyinde yer alan gri madde; karar verme, hafıza ve duyguların kontrol edilmesi gibi fonksiyonlar için önemlidir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, düzenli bir biçimde yağlı balık tüketmenin beyinde daha fazla miktarda gri maddeye sahip olmayı sağladığı gözlemlenmiştir.





KAHVE

Eğer "Kahvesiz yapamam" diyenlerdenseniz bu madde sizi çok mutlu edecek. Kahvenin içerisinde yer alan iki ana bileşenlerden kafein ile antioksidanlar beyin sağlığını korumada büyük öneme sahipler.

Kahvenin tüketmenin yararları ise şöyle;

Uyanıklığı arttırır: Kahvenin içerisinde yer alan kafein, uykulu hissetmeye sebep olan adenozinin isimli kimyasal maddenin salgılanmasının önüne geçer. Böylece beynin uyanık kalmasına yardımcı olur. Ruh halini iyileştirir: Kafein, iyi hissetmeyi sağlayan nörotransmitterlerin artmasını sağlar. Konsantrasyonun artmasını sağlar: Yapılan bir çalışmaya göre, kafein alan kişilerin; dikkat ve uyanıklık seviyelerinin arttığı ortaya çıktı.





SAKATAT

Sakatatlar, vücut için çok faydalı içerikler barındırır. Özellikle de dil ve beynin içinde yer alan yüksek orandaki omega 3 yağ asidi, beynin gençleşmesini sağlayarak dinç tutar. Dil ve beyin, vitaminler açısından da oldukça zengin besin kaynaklarıdır. Bu nedenle uzmanlar, çocuklardan yaşlılara kadar herkesin tüketmesini tavsiye etmektedir.

Sakatatlar; vitamin açısından zengin, yağ bakımından ise düşük besindir. İçerisinde yer alan yüksek miktardaki B12 vitamini sayesinde beynin düzgün bir biçimde işlemesini sağlar. Ayrıca B12 vitamini, beyaz kan hücrelerinin oluşması için gerekli bir vitamin çeşididir. Sakatatların içerisindeki niasin isimli vitamin sayesinde hormon üretimine yardımcı olur, riboflavin isimli vitaminle de cildin sağlıklı olmasına destek olur.

UNUTKANLIĞI YOK EDECEK ETKİNLİKLER

Gercekgundem.com'un derlediği bilgilere göre; Unutkanlık, yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Ancak, unutkanlığı yok edecek etkinlikler ile bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Öncelikle, düzenli egzersiz yapmak, beyin sağlığı için son derece önemlidir. Ayrıca, zihin egzersizleri yapmak da unutkanlığı önlemeye yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, yeterli ve düzenli uyku, beslenme düzenine dikkat etmek ve stres yönetimi de unutkanlıkla mücadelede etkili olabilir. Ayrıca, sosyal etkileşim içinde olmak, yeni beceriler öğrenmek ve hobi edinmek de beyin sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Tüm bu etkinliklerin düzenli olarak uygulanması, unutkanlık sorununu önlemeye ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olacaktır.