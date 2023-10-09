Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni...

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşanan ekonomik sorunlar ve deprem riski nedeniyle pek çok kişi hem deprem açısından güvenli hem de tatil açısından avantajlı yerlere göç etmeye başlarken İstanbul'dan göçenlerin en çok tercih ettiği şehirler belli oldu. İlk sırada Muğla var

Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni...

İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşanan ekonomik sorunlar ve deprem riski, pek çok kişiyi güvenli ve keyifli yaşam alanları arayışına yöneltiyor. İşte, İstanbulluların en çok tercih ettiği 5 güvenli şehir...

Takvim’de yer alan habere göre, emekliler İstanbul’u yavaş yavaş terk ediyor. Başta Antalya olmak üzere 5 şehre resmen akın başladı. Şehirlerin yanı sıra İstanbul’a yakın köyler de tercihler arasında.

Antalya, iklimi, doğal güzellikleri ve sosyal olanaklarıyla emeklilerin gözdesi haline geldi. Deniz kenarında yaşamak, güzel hava koşullarının tadını çıkarmak ve turistik aktivitelere kolayca erişim sağlamak, Antalya’yı emekliler için cazip kılıyor. muglagazetesi.com.tr sitesinde aktarılanlara göre; Muğla, Ege’nin mavi suları, tarihi kasabaları ve doğal güzellikleriyle biliniyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi bölgeler, emeklilerin sıkça tercih ettiği yaşam bölgeleri arasında yer alıyor.

Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni... - Resim : 1

Aydın, sıcak iklimi, zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Didim ve Kuşadası gibi sahil bölgeleri, emekliler için huzur dolu bir yaşam sunuyor. İzmir, İstanbul’a yakınlığı ve gelişmiş altyapısıyla emekliler için cazip bir seçenek. Şehir, kültürel etkinlikler, sağlık hizmetleri ve sosyal olanaklar açısından geniş bir yelpaze sunuyor. Bursa, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kentsel yaşamın iç içe geçtiği bir şehir olarak emekliler için popülerdir. Uludağ’a yakınlığı da kış sporlarına ilgi duyan emekliler için avantaj sağlar.

Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni... - Resim : 2

İSTANBUL'A YAKIN KÖYLER DE GÖZDE OLDU

İstanbul’a yakın köyler de göç edenler için tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Polonezköy, yeşillikler içinde yürüyüş yapma, organik ürünler satın alma ve Polonya mutfağından lezzetler tatma imkanı sunuyor. Şile, denize girme, tarihi Şile Feneri’ni ziyaret etme ve Şile bezi alışverişi yapma fırsatı sunuyor. Ağva, Göksu ve Yeşilçay nehirleri arasında kalan bir doğa cenneti olarak kano veya bisiklet kiralama, nehir kenarında kahvaltı yapma ve balık tutma gibi aktivitelerle huzurlu bir yaşam sunuyor. Kandıra, tertemiz kumsallarda güneşlenme, Kerpe Kayalıkları’nı görme ve yöresel peynir ve yoğurt alma imkanı sağlıyor. Sapanca ise Sapanca Gölü’nün manzarasını seyretme, göl çevresinde piknik yapma ve ATV veya at binme gibi aktivitelere katılma imkanı sunuyor.

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