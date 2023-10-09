Kaan Urgancıoğlu bölüm başına aldığı ücret sızdı! Kanal D'de oynuyor...

3 sezondur Kanal D ekranlarında yayımlanan reyting rekortmeni Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Başrolü Pınar Deniz ile paylaşan ünlü oyuncunun gündemdeki konusu yalnızca kariyeriyle sınırlı değil.

Özel hayatıyla da sık sık gündemi meşgul eden Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda uzun süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile dünya evine girmişti.

Şimdilerde baba olma heyecanını yaşayan Kaan Urgancıoğlu’nun aylık kazancı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, hem oyunculuğu hem de dizi projeleriyle dikkat çeken bir isim olarak Türk televizyonunun en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.

İşte bölüm başına aldığı ücret...

Aylık kazancı dudak uçuklattı!

Ensonhaber.com sitesinde aktarılanlara göre; Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu’nun bölüm başına aldığı ücretin 700 bin TL olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar ünlü oyuncunun reytinglere göre ücretin düşük olduğunu düşünürken, bazı kullanıcılar ise fazla olduğunu söyledi.

FİNAL TARİHİ DE BELLİ OLDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi 3.sezon sonunda final yapacak. Gercekgundem.com'un öğrendiği bilgiye göre; Yargı dizisi Mayıs 2024 tarihinde final yaparak ekranlara veda edecek. Kaan Urgancıoğlu dizinin finaline kadar projede yer almaya devam edecek.