Rekor kıran IQ'suyla Mensa'nın en genç kız üyesi oldu

McNabb, Stanford-Binet Zeka Ölçüsü'ne göre akranlarının yüzde 99'undan daha yüksek bir IQ'ya sahip. IQ skorlarında yüzde 98'lik kesimin üzerinde sonuç alanlar Mensa üyesi olabiliyor.

Henüz 2 yaşında okumaya başlayan, McNabb Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Mensa'ya üye olma hakkı kazanan en genç kız çocuğu oldu.

Isla'nın ebeveynleri Jason ve Amanda, çocuklarının yüksek zekasını teyzesi kendisine ikinci doğum gününde silinebilir bir beyaz tahta aldıktan sonra keşfettiklerini Guinness'e anlattı.

Jason, tahtaya İngilizcede "kırmızı" anlamına gelen "red" kelimesini yazdığını; kızının ise bunu kendisine okuduğunu belirtti. Çocuklar genelde bu yeteneği 6 veya 7 yaşında kazanıyor.

Jason daha sonra kızının kendisine "blue" (mavi), "yellow" (sarı), "cat" (kedi) ve "dog" (köpek) ifadelerini de geri okuduğunu ifade etti.

Isla'nın ebeveynleri, daha sonra kızlarının oyuncak harflerle sandalyenin yanına "chair", kanepenin yanına "sofa" yazdığını gördüler.

Amanda bu noktada kızlarına bir IQ testi yaptırmaya karar verdiklerini söyledi.

Isla girdiği sınavda Stanford-Binet testinin sonuçlarına göre akranlarının en üst düzey zekalı kesiminde yer aldı.

2 Haziran 2022'de, Guinness Isla'yı resmen Mensa'nın en genç kız üyesi olarak tanıdı.

Son zamanlarda Isla'nın medyanın kendisine gösterdiği ilgiyi fark ettiğini söyleyen Jason ve Amanda, kızlarının zaman zaman YouTube'dan kendisiyle ilgili videoları açmasını istediğini söyledi.