Filipinler'deki 7.6'lık depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Güney doğu Asya ülkesi olan Filipinler'de, meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler'deki 7.6'lık depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

AP'ye konuşan Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, Mindanao'da bulunan Davao del Norte bölgesinde sarsıntı nedeniyle evinden kaçan bazı kişilerin yaralandığını söyledi.

Isidoro, kaçanlardan bir hamile kadın, eşi ve kızının depremde çöken 15 metrelik beton duvarın altında kaldığını ve hamile kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kadının eşi ve kızının da hastaneye kaldırıldığını aktaran Isidoro, bölgedeki bir hastaneden yüzlerce hastanın da tahliye edildiğini ancak incelemeler sonucu binada hasar olmadığının tespit edilmesi üzerine geri gönderildiklerini kaydetti.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr da düzenlediği basın toplantısında ilk incelemelere göre depremin elektrik kesintileri dışında büyük bir hasar vermediğini söyledi.

Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA

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