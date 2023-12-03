Filipinler’de bombalı saldırı: 4 ölü

Filipinler’deki Mindanao Devlet Üniversitesi’nin spor salonunda düzenlenen bir ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti.

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Filipinler’de bombalı saldırı: 4 ölü

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’in güneyindeki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi’ne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Üniversitenin spor salonunda düzenlenen ayin sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.

Filipinli yetkililer, olayın kontrol altına alındığını ve yaralıların tedavisinin hastanede sürdüğünü söyledi. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, halkın güvenliğinin sağlanması için polis ve emniyet güçlerine talimat verdiğini söyleyerek, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Masumlara karşı şiddet kullanan aşırılık yanlıları her zaman toplumumuzun düşmanı olarak görülecektir" dedi.

Mindanao Devlet Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının ardından eğitime ara verildiği duyuruldu. Saldırının kınandığı açıklamada, "Kurbanlara ve ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu trajediden etkilenenlere destek ve yardım sağlamaya kararlıyız" denildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan polis ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: İHA

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