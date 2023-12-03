İsrail'de Demir Kubbe soruşturması

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden atılan roketlere karşılık "Demir Kubbe" hava savunma sisteminden ateşlenen füzenin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
İsrail'de Demir Kubbe soruşturması

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Demir Kubbe önleme füzesinin başarısız olduğu ve İsrail'in orta kesimlerine düştüğüne dair görüntülerden sonra soruşturma başlatıldı." ifadesi kullanıldı.

Savunma sistemi Demir Kubbe'de "teknik bir arızanın" olabileceği ihtimaline işaret edilen açıklamada, olayda herhangi bir zayiatın yaşanmadığı belirtildi.

Times of Israel gazetesinin haberinde önleme füzesinin, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e doğru fırlatılan çok sayıdaki rokete karşı ateşlendiğine işaret edildi.

İsrail yerel basını, savunma sistemlerinden fırlatılan önleme füzesinin ülkenin orta kesimlerine düştüğünü bildirmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına karşılık Tel Aviv'e çok sayıda roket fırlattığını duyurmuştu.

Etiketler
İsrail
Son Güncelleme:
İsrail ordusu: Gazze Tümeni Komutanı Hamami 7 Ekim'de öldürüldü İsrail ordusu: Gazze Tümeni Komutanı Hamami 7 Ekim'de öldürüldü
Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı
Hamas: Gazze'de ateşkes olana kadar rehine takası yapılmayacak Hamas: Gazze'de ateşkes olana kadar rehine takası yapılmayacak
Bulaşık makinesi neden kurutmaz? Makineyi düzelten yöntem Bulaşık makinesi neden kurutmaz? Makineyi düzelten yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Seçil Erzan'a para veren arkadaşı ve babasının ifadeleri ortaya çıktı: "Denizbank'ta üst düzey yöneticiyle duygusal ilişkisi var" Seçil Erzan'a para veren arkadaşı ve babasının ifadeleri ortaya çıktı
WhatsApp'ta çok konuşulacak yeni özellik! Bir dönem kapanıyor WhatsApp'ta çok konuşulacak yeni özellik
Zengin olması an meselesi olan burçlar belli oldu Zengin olması an meselesi olan burçlar belli oldu
Dinçer Gökçe: Seçil Erzan'ın korktuğu isim Cüneyt Demir Dinçer Gökçe: Seçil Erzan'ın korktuğu isim Cüneyt Demir
Kılıçdaroğlu, günlerini nasıl geçirdiğini anlattı: "Sıcak siyasetin içinde pek mümkün olmuyordu..." Kılıçdaroğlu, günlerini nasıl geçirdiğini anlattı