Hamas: Gazze'de ateşkes olana kadar rehine takası yapılmayacak

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, Gazze'de tam ateşkes olana ve İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinliler serbest kalana kadar rehine takası olmayacağını söyledi.

Hamas: Gazze'de ateşkes olana kadar rehine takası yapılmayacak

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin geçici ateşkes ve rehine takası müzakerelerinin 'çıkmaza girdiğini' ifade ederek Katar'da bulunan Mossad ekibini ülkeye geri çağırmasının ardından Hamas'tan da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

El Cezire televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, Gazze'de tam ateşkes olana kadar ve İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklular salıverilene kadar başka rehine takası olmayacağını söyledi.

'KARARIMIZ NİHAİ, ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Aruri, "İsrail, onlara elimizdeki tüm kadın ve çocukları teslim ettiğimizi ifade etsek de elimizde hâlâ kadın ve çocuklar olduğunda ısrar ediyor" diyerek ellerinde sadece rehin erkek ve askerler kaldığını savundu.

Aruri, "Bizim açımızdan, elimizdeki yetişkinler orduda hizmet verdi; bazıları hâlâ ihtiyatlık hizmetinde" diye konuştu. Hamas'ın ceset takası konusunda da istekli olduğunu anlatan Aruri, bazıları İsrail'in Gazze'ye bombardımanında öldürülen İsraillilerin cesetlerinin bulunup getirilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Aruri, "Bırakın savaş seyrini alsın. Bu karar nihaidir. Bu konuda ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİ BÜRO ÜYESİ: SORUMLU, İSRAİL

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet Er Rişk de İsrail'in Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Hamas'ın geçici ateşkesin uzatılması için müzakerelere olumlu yanıt verdiği' belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, İsrail'in saldırılarını aklamak için 'asılsız iddialar ve gerekçeler' ortaya koyduğunu anlatan Rişk, 'İsrail'in arabulucuların tekliflerini reddettiğini ve ateşkesin uzatılamamasından sorumlu olduğunu' savundu.

Rişk, 'İsrail'in savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi saldırı ve korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalıştığını' da sözlerine ekledi.

Etiketler
Hamas Gazze İsrail
ABD: Filistin Yönetimi altında birleşmiş bir Gazze ve Batı Şeria görmek istiyoruz ABD: Filistin Yönetimi altında birleşmiş bir Gazze ve Batı Şeria görmek istiyoruz
Hem hızlı hem çok etkili! Ev ve araba camlarındaki nemi önlemek için... Hem hızlı hem çok etkili! Ev ve araba camlarındaki nemi önlemek için...
İsrail ordusu: Gazze Tümeni Komutanı Hamami 7 Ekim'de öldürüldü İsrail ordusu: Gazze Tümeni Komutanı Hamami 7 Ekim'de öldürüldü
Çoktan başladı bile! WhatsApp’tan yuva yıkacak yeni özellik! Çoktan başladı bile! WhatsApp’tan yuva yıkacak yeni özellik!
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
2024 asgari ücret zammı için geri sayım başladı, SGK uzmanı rakam verdi: Daha çok artırılabilir! Asgari ücret zammı için geri sayım başladı, SGK uzmanı rakam verdi
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
CHP'deki görevini devretmişti: Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü Canan Kaftancıoğlu eski işine döndü