Hamas: Gazze'de ateşkes olana kadar rehine takası yapılmayacak

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin geçici ateşkes ve rehine takası müzakerelerinin 'çıkmaza girdiğini' ifade ederek Katar'da bulunan Mossad ekibini ülkeye geri çağırmasının ardından Hamas'tan da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

El Cezire televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Bürosu Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, Gazze'de tam ateşkes olana kadar ve İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutuklular salıverilene kadar başka rehine takası olmayacağını söyledi.

'KARARIMIZ NİHAİ, ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Aruri, "İsrail, onlara elimizdeki tüm kadın ve çocukları teslim ettiğimizi ifade etsek de elimizde hâlâ kadın ve çocuklar olduğunda ısrar ediyor" diyerek ellerinde sadece rehin erkek ve askerler kaldığını savundu.

Aruri, "Bizim açımızdan, elimizdeki yetişkinler orduda hizmet verdi; bazıları hâlâ ihtiyatlık hizmetinde" diye konuştu. Hamas'ın ceset takası konusunda da istekli olduğunu anlatan Aruri, bazıları İsrail'in Gazze'ye bombardımanında öldürülen İsraillilerin cesetlerinin bulunup getirilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Aruri, "Bırakın savaş seyrini alsın. Bu karar nihaidir. Bu konuda ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİ BÜRO ÜYESİ: SORUMLU, İSRAİL

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet Er Rişk de İsrail'in Gazze'de geçici ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlamasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'Hamas'ın geçici ateşkesin uzatılması için müzakerelere olumlu yanıt verdiği' belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, İsrail'in saldırılarını aklamak için 'asılsız iddialar ve gerekçeler' ortaya koyduğunu anlatan Rişk, 'İsrail'in arabulucuların tekliflerini reddettiğini ve ateşkesin uzatılamamasından sorumlu olduğunu' savundu.

Rişk, 'İsrail'in savunmasız sivillere karşı işlediği vahşi saldırı ve korkunç katliamları sürdürme planlarını ört bas etmeye çalıştığını' da sözlerine ekledi.