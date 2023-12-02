ABD: Filistin Yönetimi altında birleşmiş bir Gazze ve Batı Şeria görmek istiyoruz

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvesi COP28'de İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Reuters'ın haberine göre, basın mensuplarına konuşan Harris, İsrail'in 'Hamas'a karşı kendini koruma hakkı olduğunu' tekrar dile getirerek 'aynı zamanda uluslararası ve insani hukuka saygı gösterilmesi' gerektiğinin altını çizdi. 'Çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü' söyleyen Demokrat siyasetçi, "Dürüst olmak gerekirse, sivillerin yaşadığı acıların boyutu ve Gazze'den gelen resim ve videolar harap edici" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN YÖNETİMİ GAZZE'DE SORUMLULUK ALMAK ÜZERE GÜÇLENDİRİLMELİ'

"Hepimiz bu çatışmanın mümkün olan en kısa zamanda bitmesini ve İsrail ile Filistin halkının güvenliğinden emin olmak istiyoruz" diyen Harris, "Kalıcı bir barışı inşa etmek için çabalarımızı hızlandırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Harris, İsrail'in 'sivilleri korumak için daha fazla şey yapmasının gerektiğini' vurguladı.

İsrail ve Filistinliler için iki devletli çözümün birincil amaç olduğunun altını çizen Harris, Mahmud Abbas yönetimindeki Filistin Yönetimi'ne işaret ederek, "Filistin Yönetimi, sonunda Gazze'de güvenlik sorumlulukları almak üzere güçlendirilmeli" dedi. Harris, "Filistin Yönetimi altında birleşmiş bir Gazze ve Batı Şeria görmek istiyoruz ve Filistinlilerin sesleri ve arzuları bu işin merkezinde olmalı" ifadelerini kullandı.

SİSİ İLE GÖRÜŞME: ‘SINIRLARIN YENİDEN ÇİZİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ’

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, COP28 marjında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sis ile de görüştü. Harris, ABD’nin ‘hiçbir şart altında Filistinlilerin Gazze’den ya da Batı Şeria’dan zorla yerinden edilmesine, Gazze’nin kuşatılmasına ya da Gazze’nin sınırlarının yeniden çizilmesine izin vermeyeceklerini’ söyledi.

Çatışma sonrası dönemle ilgili de konuşan Harris, yeniden inşa sürecinin Filistin Yönetimi'nin liderliğinde bir devlete doğru, Filistin halkı için net bir siyasi ufuk ve uluslararası toplum ile bölge ülkelerinin desteği bağlamında olması gerektiğini belirtti.

HARRİS KATAR EMİRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Harris, İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde arabuluculuk rolü oynayan Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile de görüştü. Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Şeyh Temim, Harris ile telefon görüşmesi yaptı. Şeyh Temim, Gazze Şeridi'ndeki son durumun ele alındığı görüşmede, ülkesinin Filistin topraklarında sükunetin yeniden tesis edilmesi için arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Katar Emiri, 'arabuluculuk çabalarını zora sokacak ve Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da ağırlaştıracak olası gelişmelerden kaçınmak için ateşkesin gerekliliğini' vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı Harris de Hamas ve İsrail arasında 'insani ara' uzlaşısının sağlanması ve Gazze'ye acil insani yardımların ulaşmasında üstlendiği rolden ötürü Katar Emiri'ne takdir ve teşekkürlerini iletti.