Filipinler'de 7,5 büyüklüğünde deprem: İki ülke için tsunami uyarısı

Filipinler'in güneyindeki Mindanao'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yaşandığı bölge ve Japonya'nın güneybatı kıyıları için 30 santimetre ile 3 metre arasında tsunami uyarısı yapıldı. Uyarılar sonrası tahliye emirleri yayınlandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Filipinler Sismoloji Ajansı Phivolcs, tsunami dalgaların bugün yerel saatle gece yarısı ülkeyi vurabileceğini ve saatlerce sürebileceğini bildirdi. ABD Tsunami Uyarı Sistemi ise Filipinler'in bazı kıyılarında gelgit seviyesinin 3 metre veya daha üzerinde dalgalar görülebileceği uyarısında bulundu.

JAPONYA'DA DA TSUNAMİ BEKLENİYOR

Phivolcs'tan yapılan açıklamada, halihazırda açık denizde olan gemilerden ikinci bir uyarıya kadar derin sular üzerinde kalmaları istendi.

Öte yandan, Japon yayın kuruluşu NHK'nin aktardığına göre, Japonya Meteoroloji Kurumu, yaklaşık 1 metre büyüklüğünde dalgaların yaklaşık 30 dakika içinde Japonya'nın güneybatı kıyısına ulaşmasının beklendiğini ifade ederek ülke için tsunami uyarısı yaptı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 7,5 ve derinliğini 63 kilometre olarak açıklarken, ABD Coğrafi Araştırma kurumu büyüklüğü 7,6 ve derinliği 32 kilometre olarak belirtti. Deprem, yerel saatle 22.37'de meydana geldi.