Kral Charles'tan Başbakan Sunak'a Yunanistan mesajı

İngiltere Kralı 3'üncü Charles, kendi başbakanı Rishi Sunak'a karşı Yunan lideri Kiryakos Miçotakis'e destek çıktı. Bu yoruma Kralın kravat tercihi yol açtı.

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Kral Charles'tan Başbakan Sunak'a Yunanistan mesajı

İngiltere ile Yunanistan arasında yaşanan diplomatik çatışmaya Kral 3'üncü Charles da dahil oldu.

İklim konferansı COP28'e katılmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine giren Kral Charles, Yunan bayraklı kravat taktı.

Kravat tercihi, Charles'ın, kendi başbakanı Rishi Sunak'a karşı Yunanistan'ın tarafında durduğu yorumlarına yol açtı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Elgin Mermerlerine dair açıklamaları üzerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile planlanan görüşmesini son anda iptal etmişti.

Bunun üzerine Miçotakis, Londra'dan Sunak ile görüşemeden dönmek zorunda kalmıştı.

Miçotakis, bir kısmı Atina'daki Akropolis Müzesi'nde sergilenen Elgin Mermerleri'nin iki ayrı ülkede bulunmasını "Mona Lisa tablosunu ikiye kesmeye" benzetmişti.

Kraliyet ailesine yakın kaynaklar, Charles'ın politik bir amaçla bu kravatı seçmediğini açıkladı.

Ancak İngiliz kamu yayıncısı BBC, Kraliyet ailesinin Yunanistan ile akrabalık bağlarına vurgu yaptı.

Bunun, başbakan Sunak'a mesaj olarak algılandığını yazdı.

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