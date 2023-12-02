Netanyahu'nun evinin önünde protesto: 6 kişi gözaltına alındı

Netanyahu'nun sahil kenti Kayserya'daki evinin önüne gelen eylemciler, İsrail Başbakanı'nın istifasını talep etti. Protestocuların eylem yapma izni olmadığını söyleyen polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Netanyahu'nun evinin önünde protesto: 6 kişi gözaltına alındı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evinin önünde istifa talebiyle protesto düzenleyen göstericilerden altısı gözaltına alındı.

The Times of Israel'in haberine göre, altı göstericinin gözaltına alındığını, protestoyu organize edenler duyurdu. Protestocular, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıya giden süreçteki başarısızlıkları ve hataları nedeniyle Netanyahu'nun başbakanlıktan istifa etmesini talep etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de çok sayıda eylemcinin Netanyahu'nun evine bakan bir kum tepesinin üzerinde bulunduğu ve ellerindeki megafonlarla kendisine eleştiriler yönelttiği görüldü. Ardından, olay yerine gelen polis, göstericilere 'burada eylem yapmaya izinleri olmadığını' söyledi. Altı protestocu gözaltına alındı.

İsrail devlet televizyonu KAN da konuya ilişkin haberinde, Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evinin önünde gösteri düzenlendiğini, göstericilerden altısının 'kamu düzenini ihlal ettikleri' iddiasıyla gözaltına alındığını aktardı.

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde ise Kayserya'da bu gece 'Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığını' protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi. İsrail Başbakanı'nın Batı Kudüs'teki evinin önünde, geçen hafta da istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.

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