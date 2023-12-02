İsrail’den Türkiye’ye ‘Hamas’ mesajı: Siz barındırabilirsiniz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanlığı hesabını etiketleyerek 'Gazze'den kaçan' Hamas mensuplarını Türkiye'nin barındırabileceğini söyledi.

İsrail’den Türkiye’ye ‘Hamas’ mesajı: Siz barındırabilirsiniz

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanlığı hesabını etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Cohen, Hamas mensuplarını Türkiye'nin 'barındırabileceğini' söyledi.

Cohen, İbranice ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, Hamas'ı IŞİD ile ilişkilendirip 'terör örgütü' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: "Hamas-IŞİD terör örgütü, sonraki gün Gazze'de var olmayacak. İsrail'in güvenliği için ve bölgede yaşayanlar için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere Gazze'yi Hamas'tan özgürleştireceğiz. Siz, bertaraf edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cohen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye saldırıları dolayısıyla İsrail'e yönelik eleştirilerine 15 Kasım'da yine X hesabından tepki göstermiş, Erdoğan'ın 'gerçeği çarpıttığını ve bir kez saha tarihin yanlış tarafında durduğunu' savunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaya tepki göstererek yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netanyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir" denilmişti.

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