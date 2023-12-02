İsrail ordusu: Gazze Tümeni Komutanı Hamami 7 Ekim'de öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü ve Gazze'ye götürüldüğünü açıkladı.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, saldırıda öldürülen 41 yaşındaki Hamami'nin cesedi Gazze Şeridi'ne götürülmüştü. İsrail ordusu, Hamami'nin cesedinin halen Gazze'de tutulduğunu bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda Nahal Tugayı 932. Tümen'den bir askerin ağır yaralandığı belirtildi.

IDF, bu hafta başında bir açıklama yaparak Hamas'ın elinde 7 Ekim'de öldürülen iki diğer askerin daha cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Bu askerlerin isimleri Başçavuş Tomer Yaakov Ahimas ve Çavuş Kiril Brodski olarak açıklanmıştı. Her iki asker de Gazze Tümeni Komutanı Hamami'nin hemen altında görev yapıyordu.

KASSAM TUGAYLARI: GAZZE'NİN KUZEYİNDE ASKERLERİ HEDEF ALDIK

Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları da bir açıklama yaparak Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalara ilişkin bilgi verdi. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kassam Tugayları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Al Tawam bölgesinde İsrailli piyadeleri hedef aldıklarını, saldırı sonucu ölen ve yaralanan askerler olduğunu belirtti.

GEÇİCİ ATEŞKES 7 GÜN SÜRDÜ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda 4 gün geçici ateşkes sağlanmasına ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (Türkiye saatiyle 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra iki sefer, toplam 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli rehine, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta geçici ateşkesin bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.