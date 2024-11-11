Astrolog Dinçer Güner'den Aşk Uyarısı: O Yoksa İlişkide Yok! 7 Aralık'a Kadar Bu Hareketlere Dikkat

Astrolog Dinçer Güner'den "aşk uyarısı" geldi. Dinçer Güner, Venüs'ün Oğlak burcuna geçiş yapacağını belirterek 7 Aralık'a dikkat çekti.

Astrolog Dinçer Güner'in X sosyal medya hesabından paylaştığı "Aşkta saygı zamanı" başlıklı yazısı şöyle:

"Venüs bugün itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 7 Aralık'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde ilişkilerimizi daha uzun vadeli bir perspektiften değerlendirmek, sağlam temeller atmak isteyebiliriz. Geçici, yüzeysel bağlantılardan ziyade gerçek anlamda güven ve sadakat üzerine kurulu ilişkiler kurmak arzusu güçlenir.

Belki de sürprizlerle dolu, aşırı duygusal çıkışlardan ziyade istikrarlı ve sorumlu bir partnerin varlığına ihtiyaç duyarız. Kişisel değerlerimiz, zevklerimiz ve estetik anlayışımız daha rafine ve seçici hale gelebilir. Bu süreçte kendimize ait standartları yükseltir, değerli hissetmek için sağlam bir duruş sergilemek isteriz.

'SAYGI ÜZERİNE...'

Venüs’ün Oğlak burcunda çalışma prensibi, sevgiden çok saygı üzerine kurulu olacaktır. Belki sevgi ile ilgili birtakım konular halledilebilir ama konu saygıya gelince tam da bu süreçte, pek de yumuşak davranmayabiliriz. Bu yüzden hem sosyal hem de özel ilişkilerinizde saygılı olmaya özen gösterin. Harcamalarımızı daha kontrollü yapmamızı ve mali kaynaklarımızı dikkatli yönetmemizi sağlar. Uzun vadeli yatırımlar, birikimler ve güvence sağlayacak projeler ön plana çıkar. Lüks ya da gereksiz harcamalardan uzak durarak daha fazla güven arayışına girebiliriz."