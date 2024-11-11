Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Ünlü Astrolog Tek Tek Anlattı: Boğa Dolunayı Fena Çarpacak!

Ünlü astrolog Hande Kazanova, 11 – 17 Kasım haftasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ünlü astrolog, "Harekete geçmek istediğimiz konularda Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini iyi kullanalım" dedi. Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay'a dikkati çeken Hande Kazanova, "Bu Dolunay zamanı ve sonrası 15 gün boyunca Türkiye çok konuşulabilir. Bunun nedeni doğa olaylarından ya da yöneticilerin verdikleri kararlardan kaynaklı olabilir. Düzensizliğin ve kaosun gündeme geleceği bir süreç. Kadın haklarına yönelik protestolar da artabilir. 16-17 Kasım’la beraber bizi yönetenlerin hem mevcut gündemi hem de para konularını idare etmede zorlanacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Hande Kazanova'dan 11 – 17 Kasım haftası, Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU

Koç ve yükselen Koçlar, haftaya isteksiz enerjilerle giriş yapıyorsunuz. Hafta sonundan almış olduğunuz etkilerle olaylar gözünüzde büyüyebilir. Hafta sonu biraz nahoş geçmiş olabilir, bu yüzden de hafta başına adapte olmak çok da kolay olmayacak. Salı sabah saatlerinden itibaren enerjinizin yerine geldiğini göreceksiniz.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, önünüzdeki 3 hafta boyunca kariyerinize daha fazla kendinizi verebilirsiniz. Burada sağlam ilişkiler kurmak sizin için önemli olabilir. Patronlarınız ve üstlerinizle konuşmalar yapmak, fayda sağlayıcı hareketlerde bulunmak, zam veya terfi istemek ya da başka bir işe girmek gibi planlarınız varsa, Pazartesi’den sonraki dönem bu planlarınızı destekleyecek.

Salı günü, yurtdışı bağlantılı işlerinizde ve eğitimle ilgili konularda etrafınızdan duyduklarınızdan çok fazla etkilenebilirsiniz. Beklediğiniz bir haberin gelmemesi veya düşündüğünüz gibi olumlu olmaması gibi etkiler karşısında çok çabuk yelkenleri suya indirebilir ve hayata olumsuz bakabilirsiniz. Aldığınız haberleri bu aralar değerlendirirken zorlanabilirsiniz. Kendinize alanlar yaratmayı da unutmamanız gerekiyor.

Cumartesi günü gerçekleşecek Dolunay, para hanenizde oluşuyor. Para ile ilgili konularda hızlı, ani ve beklenmedik olaylar yaşama potansiyeliniz yüksek. Aniden elinize bir para geçebilir, ama aniden bir paranın çıkma potansiyeli de yüksek görünüyor. Sosyal çevrenizdeki insanlarla yaptığınız bir işin getirisi ya da bir işin sonucu ve özellikle bir arkadaşınızla aranızdaki parasal bir mevzu bu Dolunayın ana konularından olacak. Hayata karşı olumsuz gözlerle bakmamaya özen gösterin, gerilimlerden mümkün olduğunca uzak durun çünkü bu gerilimleri parasal konularda yaşayacaksınız ya da siz fark etmeseniz bile biriyle bir gerilim yaşadığınızda, sorun aslında bilinçaltınızdaki maddi konular olacak. Bu dönemde alışveriş dengenizi iyi oturtmaya da özen gösterin.

Uzak yerlerden güzel haberler gelecek. Keyfe, spora ve sanata daha fazla enerjinizi harcarsanız, sıkıntı ve problemleriniz geride kalacak ya da azalacaktır.

BOĞA BURCU

Boğa ve yükselen Boğalar, sosyal çevrenizden önemli haberler var. Pazartesi günü işlerinizi toparladıktan sonra, Salı itibariyle birkaç günü kendinize ayırmak önemli olabilir. Pazartesi Venüs Oğlak burcuna geçiyor ve 3 hafta boyunca seyahatleriniz önem kazanıyor. Bu seyahatlerde önemli insanlarla bir araya gelebilir, olgun ve tecrübeli insanlarla iş yapabilirsiniz. Ticari faaliyetler, yurtdışı bağlantılı işler, ithalat-ihracat, turizm veya eğitimle ilgili konularda güzel gelişmeler sizi bekliyor. Atılacak istikrarlı adımlar, bu dönem yeni olasılıkları karşınıza getirecek. Hayatınızda biri yoksa, bu dönemde biriyle tanışabilirsiniz.

Salı günü Merkür’ün Satürn’le olan dik açısı, parayla ilgili konularda dikkatli olmanız gerektiğinin altını çizerken parasal konularda bir sıkıntı yaşamanız, maddi konulara olumsuz bakmanıza neden olabilir.

Cumartesi günü sizin burcunuzda bir Dolunay gerçekleşecek. Sağlığınıza ve kişisel hayatınıza dair önemli kararlar devreye girebilir. Bu Dolunay zamanı özel hayatınıza dikkat etmeniz gerekecek. Sevdiğiniz insanın bazı hareketleri, çok hızlı kararlar almanıza ve sevdiğiniz insanla anlaşmazlıklar yaşamanıza neden olabilir. İlişkinizde bir sıkıntı varsa, bunlar Dolunay zamanı iyice görünür olacak. Bir ilişkinin başındaysanız, çok çabuk köprüleri yıkmaya meyilli olacaksınız. İyi giden bir ilişkiniz varsa ve son zamanlarda bazı olayları sindiremiyorsanız, bu Dolunay zamanı sevdiğiniz insana şans vermeyi ihmal etmeyin. Bu dönemde, ortaklıklar başta olmak üzere her tür ikili ilişkide çok çabuk tepkiler verebilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, taşınmalar, ortaklı işler, iş birlikleri ve evlilik gibi konularda dikkatli olun ve hemen tepki vermemeye çalışın. Evinizde hareketli ortamlar yaratmak ve keyfi evinize taşımak, bu olumsuz etkileri geride bırakmanıza yardımcı olabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler ve yükselen İkizler, bu hafta başında önemli bazı haberleriniz var. Bu haberler annenizden gelebilir ya da dış ortamlarda alacağınız bazı haberler olabilir. Buradaki işleri hallettikten sonra birkaç gün boyunca arkadaşlarınızla yapacağınız planlara odaklanabilir ya da parayı düşünebilirsiniz. Bu dönem çok çalışıyorsanız, karşılığını nasıl alacağınızı ya da bu paranın ne zaman geleceğini düşüneceğiniz bir dönem olacak.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle müşterek para alanlarınız hareketleniyor. Önünüzdeki 3 hafta boyunca para konularında problem yaşıyorsanız, ilişkilerinizde sorunlar varsa, bunları ele alacak ve rahatlıkla halledeceksiniz. Nafaka, miras, vergi, kredi, faiz gibi konularda istikrarlı ve geleneksel olanı takip etmek işinize yarayabilir. Bu dönem geleneksel ilişkiler ve size fayda sağlayacak konularla uğraşmak önemli olacak.

Salı günü sevdiğiniz insanla anlaşmak zor olabilir. En ufak bir olumsuzluğu gözünüzde büyüteceksiniz. Ortaklı işlerinize de dikkat etmeniz gerekecek. Önemli anlaşmalar ve sözleşmeler yapacaksanız, Salı gününe denk getirmeyin çünkü olumsuzluklar devrede olacak.

Cumartesi günü kadersel alanınızda bir Dolunay gerçekleşiyor. Bir olayın iç yüzüyle karşılaşabilirsiniz; ani, hızlı ve beklenmedik olana açık olmanız gereken bir dönem. Eğitim, seyahat ya da ticari bir faaliyetin sonucuyla bağlantılı olabilir ama konu ne olursa olsun, çok hızlı gelişmeler altında olacaksınız. Bu konular hem yakın çevrenizle olan ilişkilerinizi hem de parasal konularınızı kapsayabilir. Bu dönem kimseyle çekişmeyin. İş hayatınızda sıkılganlıklarınız yüksek olabilir, bir olayı fazlasıyla gözünüzde büyütebilir ya da olayların büyümesine neden olacak davranışlar sergileyebilirsiniz. Hafta sonu ani ve hızlı beklenmedik hareketlerden mümkün olduğunca uzak durun, sağlığınıza ekstra özen göstermeye çalışın.

YENGEÇ BURCU

Yengeç ve yükselen Yengeçler, bu hafta seyahatler, dış ortamlardan alınacak önemli haberler ve tanımadığınız insanlarla daha fazla muhabbet içerisine girmeniz gereken bir dönem başlıyor. Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, özel hayatınıza odaklanacaksınız. Sevdiğiniz insanla ilişkileri geliştirebilir, annenize, babanıza ve sevdiklerinize faydalı olmak için hareket edebilirsiniz. İstikrarlı, sağlam ve klasik ilişkilerden hoşlanacak, saygı duyduğunuz insanlarla yola çıkmak isteyeceksiniz. Bekarsanız, birileri sizi birileriyle tanıştırabilir. Bu ilişkide heyecan eksik gibi görünebilir ama uzun vadede sağlam ve istikrarlı olanın bu olduğunu görebilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa, sevdiğinizle koşulları şansa bırakmayacaksınız. Taşınmak, hukuki bir davayı başlatmak, iş birliklerine girmek, önemli anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda destekli bir dönem başlıyor.

Salı günü, iş ortamlarınızda ve gündelik hayatın ritminde, sağlıkla ilgili konularda düzeniniz çok çabuk bozulabilir. Önemli haberler bekliyorsanız, bu haberler gelmeyebilir ya da olumsuz olabilir. Bu dönemde daha az tanıdığınız insanların sizi yanlış yönlendirmesi ya da sahtekarlık ve dolandırıcılıkların artması ihtimaline dikkat edin. Yanınızda çalıştırdığınız insanların bu dönemde işi bırakmaları ya da olumsuz tavırları yüzünden modunuzun düşmesi söz konusu olabilir.

Cumartesi günkü Dolunay, sosyal çevre ortamlarınızda gerçekleşecek. Arkadaş ortamlarınızda hızlı, ani ve beklenmedik olaylar yaşanacak. Bu dönemde sosyal çevreniz ve özel hayatınız arasındaki gerilimler yüksek olabilir. Sevdiğiniz kişi, ona daha fazla vakit ayırmanızı beklerken siz sosyal çevrenize yönelmiş olabilirsiniz. Bu dengesizlik, her iki taraf arasındaki çekişmenin artmasına ve tepkilerin kolayca ortaya dökülmesine neden olabilir; ilişkiler zora girebilir. Bu gibi durumlara karşı Dolunay zamanı dikkat edin. Çocuğunuzun ilişkisi varsa, ilişkisinde hızlı, ani ve beklenmedik olaylara açık olması gerekebilir ve bu dönemde gereksiz çıkışlar sergilediğini ve ekstra sinirli olduğunu fark edebilirsiniz. Sanatsal ve kreatif işlerinize sakin adımlarla yaklaşmaya özen gösterin. Borsada yatırım yapıyorsanız, Cuma günü ve yeni haftaya da bu etkiler yansıyacaktır, dikkatli olun.

ASLAN BURCU

Aslan ve yükselen Aslanlar, bu hafta müşterek para hesapları ve alacak verecek dengesi gibi işlerin halledilmesi önemli olabilir. Maddi konularda birçok şey yapmak istiyorsunuz ama bunu yaparken dağıldığınızı düşünebilirsiniz. Hafta başında bu etkilerle uğraşacaksınız, ancak bu işleri hallettikten sonra birkaç gün boyunca uzak yerlere gitmek ve daha az tanıdığınız insanlarla vakit geçirmek sizin için önemli olacak.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, önünüzdeki 3 hafta boyunca çalışmaktan ve üretmekten mutluluk duyabilirsiniz. Geleneksel ve oturaklı, üretim odaklı, aynı zamanda iş bitirici yönlerinizi iş ortamlarınızda ortaya koyacaksınız. Bu dönem kemikleriniz, cildiniz, dizleriniz ve dişlerinizde herhangi bir problem varsa, bunlar geride kalabilir ve kendinizi daha sağlam hissedebilirsiniz. İş hayatınızda önemli iş birlikleri ve anlaşmalar olabilir. Bu dönemde yanınızda birini çalıştıracaksanız, uygun bir dönem olarak karşınıza çıkıyor ve bu dönemde beraber çalıştığınız insanlarla olan işlerinizden büyük fayda ve yarar sağlayabilirsiniz.

Salı günü özel hayatınızda karşı taraftan beklentiniz yüksek olabilir. Duyacağınız bazı haberler çabuk tepki vermenize neden olacak ve hayata biraz olumsuz bakacaksınız. Bu haberler çocuklarınız ve onların eğitim hayatıyla ilgili konuları da içerebilir. Hayatınızda bir insan varsa, karşı taraftan beklentinizi çok yükseltmeyin; hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Borsada yatırım yapıyorsanız, Salı günü dikkatli olmakta fayda var.

Cumartesi günkü Dolunay, kariyer ve meslek alanlarınızda gerçekleşiyor. Evinize, ailenize ve yuvanıza daha fazla vakit ayırmak istediğiniz bu dönemde, karşınıza önemli bir iş fırsatı ya da mesleki bir atılım çıkabilir. Kariyer ve özel hayat arasındaki dengeyi iyi kurmanız gerekiyor. Anne tarafınızla daha fazla ilgileneceksiniz ve burada ani, hızlı ve beklenmedik olaylara açık olmanız gerekecek. Anne ve babanız arasındaki çekişmeler, sıkılganlıklar ve anlaşmazlıklar bu Dolunay zamanı daha da ayyuka çıkabilir. Bir ilişkinin kopması ve elektrikli durumların oluşması gibi etkilere karşı dikkatli olun. Eviniz için yapacağınız tadilatları da bu döneme denk getirmeyin.

Bu ara kendi yapacaklarınıza odaklanın. Mars sizin burcunuza geçti, diğer insanlara yardım etmek önemli olsun ama onların işiyle uğraşmak yerine vaktinizi kendinize ayırdığınızda, arkadan yükselen ıvır zıvır sesi çok daha az duymaya başlayacaksınız.

BAŞAK BURCU

Başak ve yükselen Başaklar, özel hayatınıza daha fazla odaklanarak haftaya giriş yapıyorsunuz. Burada aldığınız kararları uygulayacaksınız. Pazartesi veya Salı günü sevdiğiniz insanla planlarınız hareketlenecek gibi görünüyor.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, aşka hayatınızda daha fazla yer vermeye başlıyorsunuz. Bu aşk kalbinizi yerinden çıkaran bir aşk olmayacak, ancak ayakları yere sağlam basan, klasik ve istikrarlı bir aşk sizi mutlu edebilir. Sevdiğiniz insanla yapılacak istikrarlı programlar yüzünüzü güldürebilir. Sanatsal ve kreatif işlerinizde verimli olacağınız bir döngüye giriyorsunuz. Çocuğunuzla olan ilişkinizde önemli adımlar atılabilir ve sağlam dostluklar oluşabilir. Çocuk yapmayı düşünüyorsanız, burada bazı konuları enine boyuna araştıracak ve buna göre kararlar alacaksınız.

Cumartesi günkü Dolunay, seyahatleri karşınıza getirebilir. Bir işinizin sonucu tam da bu Dolunay zamanı karşınıza gelecek. Turizm, medya, eğitim, ticaret ve hukuk alanlarında önemli sonuçlar alabilirsiniz; ancak bu sonuçlar hızlı, ani ve beklenmedik şekilde karşınıza çıkan sonuçları içerebilir ve biraz sürpriz olabilir. Yakın ve uzak çevreniz arasındaki gerilimlere fazlasıyla kendinizi kaptırdığınız bir dönemdesiniz. Sosyal medyayı kullanıyorsanız, burada yazılanlar gerginlikleri artıracak gibi görünüyor. Bu yüzden kimseye bulaşmayın.

Merkür’ün Satürn’le olan dik açısı Salı günü devrede olacak. Ev, aile ve yuva alanlarınızda bazı konuları gözünüzde büyütmenize neden olabilir. Eşinizin işiyle veya ailesiyle ilgili bir konuda karar vermesi gerekebilir ve bu durum canınızı sıkabilir. Bu aralar emlak ve aile ile ilgili konularda, özellikle evlenmeyi düşünüyorsanız, olumsuz bakış açısıyla hareket ediyorsunuz. Bundan uzak durmaya çalışın. Hem para konuları hem de atmak istediğiniz adımlarda beklentinizin yüksek olması durumuna karşı da dikkatli olun. Gerginliklerden uzak durun ve enerjinizi daha kontrol edilebilir bir şekilde kullanmaya çalışın.

TERAZİ BURCU

Terazi ve yükselen Teraziler, iş hayatınız ve çalışma alanlarınızda önemli bir hafta başlıyor. İş ve gündelik hayatın ritminde almanız gereken önemli kararlar olabilir ama hafta başında ertelemelere yatkın olacaksınız. Ertelemeden haftanıza başlarsanız işlerin çok daha rahat aktığını göreceksiniz.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, önünüzde üç hafta var. Evinize, yuvanıza ve ailenize daha fazla vakit ayırmak istiyorsunuz; ilişkilerinizi burada düzenleyeceksiniz. Annenizle babanızla ilişki kurmak, ailenize daha fazla sevginizi akıtmak, geleneksel yapınızı ve istikrarlı, çalışkan tarafınızı ailevi koşullara yönlendirmek sizin için önemli olabilir. Pazartesi itibariyle, 3 hafta boyunca tadilat ve tamirat için uygun bir dönem başlıyor.

Salı günü, yakın çevrenizden alacağınız bir haber, hemen tepki vermenize ve olayları negatif görmenize neden olabilir. Bu haber, eğitim hayatınızı veya haberleşme ve ulaşımla ilgili konuları kapsayabilir. Bu dönemde, yakın çevrenizden bir insanla iletişiminizin kesildiğini ve aranızdaki ilişkinin olumsuz bir noktaya gittiğini görme potansiyeliniz var. Yakın çevrenizden bir insanın hayatında da bazı zorlanmalar olabilir. Herhangi bir iş görüşmesi yapıyorsanız, imza atacaksanız Salı gününe denk getirmeyin; çünkü iptal olabilir ya da imza atıldıktan sonra düşündüğünüz gibi çıkmayabilir. Alışveriş yapıyorsanız, dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun.

Cumartesi günkü Dolunay, müşterek para alanlarınızda oluşacak. Hızlı, ani ve beklenmedik bir para gelebilir; tahsilatlarınız artabilir. Diğer taraftan, alma verme dengesine de dikkat edin. Dolunay zamanı, para ile ilgili konularda sıkılganlıklarınız yüksek olacak; her şeye çok çabuk tepki vermeye meyilli olabilirsiniz. Bu da girdiğiniz ortamlarda parasal konularda olması muhtemel konuları kendi kendinize kapatmanıza veya bu işlerin olmasını engellemenize neden olabilir. Sevdiğiniz insanla ödemeler konusunda gergin konuşmalar da olabilir. Çok sevdiğiniz, uzun zamandır görmediğiniz ve gerçekten hayatınızı iyi kontrol eden arkadaşlarınız olabilir; onlarla daha fazla vakit geçirmek, onlara danışmak ve onlardan alınacak tavsiyeler bu hafta işinizi görecek.

AKREP BURCU

Akrep ve yükselen Akrepler, bu hafta başında aşk hayatınız ön planda. Sizi mutlu edecek olaylarla haftanızı başlatacaksınız ama bir yandan da hoşunuza gitmeyen durumlar var, sorumluluklar almanız gerektiğini hissediyorsunuz.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, yakın çevrenizle doğru ve sağlam ilişkiler kuracağınız bir döngüye merhaba diyeceksiniz. 3 hafta boyunca iletişim, satış, tanıtım, reklam, pazarlama, dijital platformlar, her tür haberleşme, ticari faaliyet ve ulaşımla, lojistikle ilgili konular, bilgi, veri, data, radyo ve televizyon gibi alanlarda işiniz varsa çok güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın gelecekle ilgili konu ve olayları hızlanabilir. Uzak yerlerden önemli haberler gelebilir. Önemli bir eğitim ya da seyahat fırsatı devreye girebilir. Venüs’ün Oğlak burcundaki geçişiyle birlikte akrabalarınızla aranızdaki bağlantıyı da kuvvetlendireceksiniz.

Salı günü parayla ilgili konularda dikkatli olmanız gerekebilir. Borsada yatırım yapıyorsanız, her tür yabancı sermaye ve döviz konusunda dikkatli olmakta fayda var çünkü burada olumsuz bakış açınız devrede olacak. Aldığınız bir tüyoyu veya haberi yanlış değerlendirebilirsiniz ya da bir şeylerin düşmesinden kaynaklı olarak çok çabuk tepkiler verip aslında gün boyunca hatalı kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Bu dönem duyduğunuz her şeyden çok çabuk etkilendiğinizi göreceksiniz.

Cumartesi günkü Dolunay, ikili ilişkiler ve özel hayatınızı hareketlendirecek. Bu Dolunay, özel hayatınıza dair hızlı, ani ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Sevdiğiniz insanın hem kariyeri hem ailesi ile ilgili gelişmeler olabilir. Onunla olan ilişkinizde çekişmeler, anlaşmazlıklar, elektrikli durumlar ve kaotik olaylara açık olmanız gerekebilir. Bu dönemde her şey karşınızdaymış ve sevdiğiniz insan birçok şeyi inadına yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Çekişmeler artabilir, sıkılganlıklarınız yüksek olabilir ya da karşı tarafın davranışlarının sizin hayatınıza yansımalarını görebilirsiniz. Bu yüzden bu Dolunay zamanı dikkatli olmaya özen gösterin ve hemen kararlar almayın. Bu durum sadece ilişkinizi değil, tüm ortaklı işleriniz, taşınma ile ilgili konular, ticari faaliyetler ve yurtdışı bağlantılı konularınızı da içerecek. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanı çok fazla yıpratmayın; kariyerinize odaklanın. Bütün enerjinizi işinize verdiğiniz zaman, özel hayatınızdaki sıkıntı ve sorunların daha aza indiğini görebilirsiniz.

YAY BURCU

Yay ve yükselen Yaylar, bu hafta evinizde ve ailenizde yapılması gereken işlerle başlıyorsunuz. Salı gününden sonra keyfinize diyecek olmayabilir. Kendi düzeninize ve keyfinize yarayacak insanlarla vakit geçirebilir veya size daha iyi gelecek yerlere giderek kendinizi eğleyebilirsiniz.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, önünüzde üç hafta var. Para ile ilgili konular önem kazanıyor. Maddi konularda ayakları yere basan, garantici adımlar devrede olacak. Klasik ve geleneksel ama yine de her tarafa fayda sağlayan işlerin peşine düşebilirsiniz. Kendinizi garanti altına almak istediğiniz konular varsa, bunları konuşabilirsiniz. Parasal konularda ne yapmanız gerektiğini fark edebilir ve yatırımlarınızı daha sağlam limanlara yapmak isteyebilirsiniz. 3 haftalık döngü içerisinde para kazançlarınız iyi olacak. Önceden yaptığınız işlerin sonuçlarını çok net görebilirsiniz. Bir inşaata kalkışacaksanız ya da böyle bir işe girişecekseniz veya satışla alakalı konularda kara geçme gibi konular devreye girebilir.

Salı günü olumsuz enerjiniz yüksek olacak. Ev ortamlarınızda yaşanacak bir olumsuzluk veya işte duyacağınız bir haber, bardağın boş tarafını görmenize neden olabilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermeniz gerekebilir. Aile ortamlarında almanız gereken önemli bir sorumluluk, ama diğer taraftan çok sevdiğiniz birinin başına gelecek önemli bir olay, sizin de modunuzu düşürebilir.

Cumartesi günkü Dolunay, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda oluşacak. Hızlı ani ve beklenmedik olaylar altında olacaksınız. Gündelik hayatın ritminde çok hızlı kararlar devreye girebilir. Beraber çalıştığınız insanlarla ilişkilerinizde de gerilimli durumlara açık olabilirsiniz. Birileri size yardım ediyorsa ve işleriniz çok hızlandıysa, bu dönemde o insanın işten ayrılması veya sizi yarı yolda bırakması sizi üzecek. Olayları çok da kontrol edemeyeceğiniz bir noktada olduğunuz için, bu dönemde karşınıza gelen her tür fırsata atlamayın; biraz daha seçici olmaya özen gösterin. Dolunay zamanı sağlıkla ilgili konular önem kazanabilir. Bu yüzden boğaz bölgesi, larenjit, farenjit ya da boğaz enfeksiyonu, boyun bölgesi sıkıntı ve problemleri, lenfler ve tiroidlerle ilgili konular önemli olacak. Beraber çalıştığınız insanlarla anlaşmak sandığınız kadar kolay olmayacak. En ufak bir sıkıntı ya da problemi çok fazla büyütmeyin. Tepkilerinizi aza indirmek sizi her tür olumsuzluktan koruyacaktır. Eğer yapabiliyorsanız, kısa kısa seyahatler ve bu seyahatlere odaklanmak sizi olası zorluklardan koruyacaktır.

OĞLAK BURCU

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, bu hafta yakın çevrenizden alacağınız önemli haberler ve buradaki sorumluluklarınızla haftanıza başlıyorsunuz.

Pazartesi günü Venüs Oğlak burcuna geçer geçmez, kendinize daha fazla önem verdiğinizi göreceksiniz. Siz kendinize daha fazla değer verdikçe, bu, özel hayatınızdaki insanın da ilgisini çekecek. Her tür güzelleşme, kariyerinizle ilgili konularda fırsatlar yakalama ya da herhangi bir hobiye yazılma konusunda Venüs’ün bu geçişi gerçekten güzel olacak. Bu dönem yaptığınız alışverişler doğru alışverişler olabilir ve verdiğiniz kararlar, kurduğunuz ilişkilerde sizi yukarıya taşıyabilir.

Salı günü geri planda yürüttüğünüz işlerinizde duyduklarınız olay ve durumları çok çabuk büyütmenize ve burada bazı olumsuz fikirler üretmenize neden olabilir. Bu dönem özellikle kulaklarınıza ve gözlerinize dikkat etmekte fayda var. Yakın çevrenizden bir insanın hayatında yaşanacak olumsuzluklar sizi de etkileyebilir. Özellikle iş ortamlarınızda beklediğiniz bir haberin gelmemesi ya da önemli bir anlaşmanın ertelenmesi gibi durumlara karşı dikkatli olmaya çalışın.

Cumartesi günü Boğa burcundaki Dolunay aşk evinizde olacak. Aşk hayatınızda hızlı, ani ve beklenmedik olaylar devreye girebilir. Aniden bir insandan hoşlanabilirsiniz ve bu insan, şimdiye kadar hoşlandığınız tarzda biri olmayabilir ya da hayata daha özgürlükçü yönden bakan bir insan olabilir. Biriyle aşk yaşıyorsanız, burada aniden vereceğiniz kararlar devreye girebilir. Bu etki, çocuğunuzla olan ilişkiniz için de geçerli; o yüzden bu dönem şartları ve koşulları çok fazla zorlamayın. Sosyal çevrenizin bu kadar hareketli olması, yeni insanlar tanımanızı ve özel hayatınıza yeni insanlar almanızı hızlandıracak gibi görünüyor. Ancak karşınıza gelecek olan aşk biraz elektrikli olabilir.

Her halükârda, özel hayatınız ve sosyal çevreniz arasındaki dengeyi bu Dolunayda iyi korumanız gerekebilir çünkü arkadaşlarınızla aranızda da bazı gerilimler devrede olabilir. Parasal konular da bu hafta size gereken istikrarı ve çözümü sunacak gibi görünüyor.

KOVA BURCU

Kova ve yükselen Kovalar, bu hafta parasal konularla başlıyorsunuz. Bu hafta iletişime ağırlık verecek ve yakın çevrenizle yapmanız gereken planları hareketlendireceksiniz.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, ilişkilerde elinizi ayağınızı önemli konulardan çekeceğiniz bir döngü başlıyor. Eğitim, ticari faaliyetler ve hukuki konularda bazı işlerin sonucuna ulaşma etkisi de devrede olabilir. Sosyal çevrenizden yoruluyorsanız ve enerjinizin çok çabuk bittiğini düşünüyorsanız, bu dönem işlerinizi halledip evinize gelip kendi halinizde olmak çok daha önemli olacak gibi görünüyor. Bir insanı kafanızda fazlasıyla büyütebilir ve platonik aşkların peşinden gitmeye yatkın olabilirsiniz. Gizli saklı enerjiler ve ilişkiler bu dönem daha çok ilginizi çekebilir. Bu dönemde biriyle tanışıyorsanız, bu insan hep hayatınızda gizli saklı kalabilir; neden görünmediğini belki şu an sorgulamazsınız ama Venüs Kova burcuna geçtiği zaman sorgulamalar başlayabilir. Bu dönem yurtdışı ile ilgili konularınız da hızlanacak.

Salı günü, Merkür’ün Satürn’le dik açısı parayla ilgili konularda bazı olumsuzlukları getirebilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber ya da görüşmenin para ile ilgili konulara takılı kalması, beklediğiniz paranın gelmemesi nedeniyle negatif enerjiler üzerinizde olacak. Bu dönem parasal işlerinizi çok fazla zorlamamakta fayda var. Tanımadığınız bir ortama giriyorsanız veya bir yere üye olacaksanız, dikkatli olmaya özen gösterin. Bu dönem sizden para isteyen kişiler doğru söylemiyor olabilir ve dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

Cumartesi günü Boğa burcundaki Dolunay, ev, aile ve yuva alanlarınızda hızlı, ani ve beklenmedik olayları karşınıza getirecek. Ev ortamınızda aniden oluşacak bir konu ya da bir durum devreye girebilir. Elektronik eşyayla bağlantılı bir durum ya da ev ortamlarınızda halletmeniz gereken bir mesele olabilir. İş ve ev arasındaki dengeyi de iyi kurmanız gerekiyor. Anne ve babanız arasındaki çekişmeler bu dönem iyice görünür hale gelebilir. Elektrikli ortamlardan ve durumlardan mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. Bu dönem, kendi sağlığınızdan ziyade anne ve babanızın sağlıkla ilgili konularıyla da ilgilenebilirsiniz.

BALIK BURCU

Balık ve yükselen Balıklar, bu hafta kendi istek ve beklentilerinize ve yapacaklarınıza odaklanacaksınız. Maddi konular Salı itibariyle gündeminize yerleşirken, hafta sonuna doğru iletişimle ilgili işleriniz önem kazanacak ve hafta sonunda da evinizde, yuvanızda olmanın tadını çıkaracaksınız.

Pazartesi günü Venüs’ün Oğlak burcuna geçişiyle, sosyal çevreniz hareketleniyor ve güçlü bağlantılar kuracaksınız. Bu dönemde girdiğiniz ortamlarda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. İş odaklı kişi ve olaylar bu dönem size fayda sağlayabilir. İşinizde olgun ve sizden daha yüksek mertebede olan kişilerden daha fazla fayda sağlayabilirsiniz.

Salı günü kariyer alanlarınızda bazı zorlanmalar devreye girebilir. Hayatınızı yeniden yapılandırdığınız, kendi sınırlarınızı öğrendiğiniz bir dönem içerisindesiniz ki bu etki 25 Mayıs 2025’e kadar devam edecek. İş ortamlarınızda ve kariyerinizde ne istediğinizi, önünüzdeki dönem hedeflerinizi sorgulayacağınız bir hafta olabilir ve olaylara artık eskisi gibi bakmadığınızı görebilirsiniz. Bu hafta sert çıkışlardan mümkün olduğunca uzak durmaya özen göstermeniz gerekiyor çünkü bazı işleri kendi yapınız ve davranış kalıplarınızla bozma potansiyeli devrede olacak. Olumsuzluklardan uzak durun ve olayları akışına bırakın.

Cumartesi günü Boğa burcunda bir Dolunay gerçekleşecek ve bu da iletişimle ilgili işlerinizi hızlandıracak. Akrabalarınızın hayatında hızlı, ani ve beklenmedik olaylar ile kariyer ve işle ilgili konular devrede olabilir. Bu dönemde yakın çevrenizden hızlı haberler alabilirsiniz. Araba kullanırken kafanıza bir şey esebilir ve ters yöne girmek isteyebilirsiniz; bu da kazalara açık olmanıza neden olabilir. Bu dönemde sosyal medyayı kullanıyorsanız, çekişmelerden uzak durmaya çalışın çünkü herkes kafasına göre takılacak. Çevresel faktörler önemli, çevrenizle ilişkilerinizde olayları oturtamadığınız bir dönem. O yüzden etrafınızda olup biten konular ve olaylar sizi fazlasıyla etkiliyor. Size daha yarayacak ortamlarda bulunun ve size yarayacak haberlerin peşinden gidin. Akraba ve kardeşlerinizin hayatında hızlı gelişmeler devreye girebilir ama bu Dolunay size yarayan bir Dolunay çünkü toprak ve su elementinin olumlu etkisi devrede. Çalışma hayatınıza önem verin; bu aralar çalışmaktan ve üretmekten mutluluk duyabilirsiniz. Hareketli enerjinizi daha çok oraya yönlendirmeniz daha doğru olabilir.