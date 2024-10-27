Ünlü Astrolog Dinçer Güner Açıkladı: 2 Burca Eski Sevgili Sürprizi! 4 Burca İse Gözyaşları...

Dinçer Güner, 28 Ekim- 3 Kasım aralığında burçları bekleyenleri açıkladı. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bekleyen gelişmeler...

KOÇ BURCU (21 Mart - 20 Nisan)

Bu hafta Akrep burcundaki yeniay, finansal kaynaklarınız ve borçlarla ilgili yeni düzenlemeleri gündeme getiriyor. Ortak sorumlulukları gözden geçirerek borçları kapatma ya da yeniden yapılandırma fırsatları bulabilirsiniz. Duygusal ilişkilerde daha derin bir bağlılık arayışına girerken, partnerinizle olan bağları güçlendirme isteği ön planda olacak. Satürn’ün desteğiyle eski finansal sıkıntıları çözmek veya duygusal yaraları onarmak adına güçlü bir motivasyon hissedeceksiniz. Bu dönemde içsel huzuru bulmak için yalnız kalmak ve içe dönmek size iyi gelebilir.

BOĞA BURCU (20 Nisan - 20 Mayıs)

Bu hafta Akrep burcundaki yeniay, ilişkilerde yoğun bir dönem başlatıyor. Var olan ilişkilerinizi derinleştirip daha sağlam bir temele oturtma fırsatını bulabilirsiniz. Bekarlar için yeni ve kalıcı bir ilişki olasılığı kapıda. Satürn’ün desteği, sosyal çevrenizden destek alarak yeni bir iş ortaklığı kurabileceğinizi işaret ediyor. İlişkilerdeki güç dengesini yeniden kurma ihtiyacı gündeme gelirken, bu dönemde hem iş hem özel ilişkilerinizde uzun vadeli adımlar atabilirsiniz.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs - 21 Haziran)

Akrep burcundaki yeniayla birlikte günlük iş hayatınızda ve rutinlerde değişiklik yapma isteği belirginleşiyor. İş ortamındaki gizli sorunlarla yüzleşebilir ve derin bağlar kurmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sağlığınıza odaklanarak spora ya da diyete başlamak için ideal bir dönemdesiniz. Satürn’ün etkisiyle kariyerinizdeki eski projeleri tamamlamak veya sorumlulukları yeniden gözden geçirmek size daha fazla tatmin getirebilir. Bu dönemde ruhsal sağlığınızı da ihmal etmeyin; terapi veya meditasyon gibi destekler içsel huzuru bulmanıza yardımcı olabilir.

YENGEÇ BURCU (21 Haziran - 22 Temmuz)

Bu hafta Akrep burcunda gerçekleşen yeniay, ilişkiler ve yaratıcı projelerde derin bir dönüşüm getirebilir. Kendinizi daha iyi tanıma ve ifade etme yollarını keşfetme ihtiyacı duyabilirsiniz. Satürn’ün desteği ile yarım kalmış projeleri tamamlamak veya sanatsal işlere yoğunlaşmak için ideal bir dönemdesiniz. Romantik ilişkilerde uzun vadeli planlar yapabilir ve ilişkileri daha sağlam temellere oturtabilirsiniz.

ASLAN BURCU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Akrep burcundaki yeniay, aile ve ev konularına odaklanmanızı sağlıyor. Aile içindeki gizli kalmış meseleler su yüzüne çıkarken, ev değiştirme veya dekorasyona yönelme isteği doğabilir. Satürn, uzun süredir devam eden ailevi sorumlulukları yeniden yapılandırmanıza yardımcı olacak. Bu dönemde finansal konularda da planlamalar yaparak kaynaklarınızı verimli kullanabilirsiniz.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Akrep burcunda yeniay, yakın çevreniz ve iletişimle ilgili konuları gündeme getiriyor. Kardeşler ve yakın dostlarla olan ilişkilerde daha derin ve samimi bağlar kurma fırsatını bulabilirsiniz. Aynı zamanda yeni bir eğitime başlama ya da zihinsel projelere odaklanma zamanı. Satürn desteğiyle geçmişteki projeleri tamamlamak ve ilişkileri sağlamlaştırmak adına harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu hafta Akrep burcundaki yeniay, finansal durumunuzu değerlendirmeniz için güçlü bir zaman. Kaynaklarınızı gözden geçirip yeni gelir yolları bulmak veya finansal bağımsızlığınızı artırmak için planlar yapabilirsiniz. Satürn, iş ve sağlık konularında geçmişten gelen sorumlulukları yeniden yapılandırmanıza destek olacak. Maddi ve manevi değerlere odaklanarak daha verimli bir düzen kurabilirsiniz.

AKREP BURCU (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu hafta burcunuzda gerçekleşecek yeniay, kimliğinizi ve hayatınızın yönünü derinlemesine sorgulamanızı sağlıyor. Hedeflerinizi netleştirirken, ilişkilerinizde dönüşüm ve derinlik arayışı içinde olabilirsiniz. Satürn’ün desteğiyle geçmişten gelen aşk veya yaratıcı projelere yönelerek daha sağlam adımlar atabilirsiniz. İçsel bir uyanış yaşarken kendinizi yeni bir döneme hazırlıyorsunuz.

YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık)

Bu hafta Akrep burcundaki yeniay, bilinçaltınızda saklı duyguları ve korkuları yüzeye çıkarıyor. Rüyalarınız ve sezgileriniz güçlenirken, arkanızdan dönen gizli işler gün yüzüne çıkabilir. Satürn’ün etkisiyle aile içi sorumlulukları ele alarak evle ilgili ertelediğiniz konuları çözmeye yönelebilirsiniz. Meditasyon, terapi ve spiritüel çalışmalar kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

OĞLAK BURCU (22 Aralık - 19 Ocak)

Akrep burcundaki yeniay, sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkilerinizde daha anlamlı bağlar kurma fırsatı sunuyor. Geçmişten gelen sorunları çözmek ve geleceğe yönelik planlar yapmak için iyi bir dönemdesiniz. Satürn’ün desteğiyle uzun vadeli projelere odaklanarak başarı elde edebilirsiniz. Toplumsal projelere katılarak kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız.

KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)

Akrep burcundaki yeniay, iş hayatınızda köklü değişimlerin kapısını aralıyor. Kariyerinizde derin bağlar kurma ve güçlü adımlar atma zamanı. Satürn’ün desteğiyle finansal sorumlulukları gözden geçirerek kaynaklarınızı yeniden yapılandırabilirsiniz. İş ilişkilerinizde güveni artırmak ve uzun vadeli projelere odaklanmak kariyerinizde önemli bir sıçrama yaratabilir.

BALIK BURCU (19 Şubat - 20 Mart)

Akrep burcundaki yeniay, ruhsal gelişim ve derinleşme ihtiyacını öne çıkarıyor. Kendinizi daha iyi anlamak ve yeni ufuklar açmak için fırsatlar bulacaksınız. Satürn desteğiyle uzun süredir üzerinde durduğunuz eğitim veya yurt dışı projelerini hayata geçirmek için adımlar atabilirsiniz. Bu dönemde sezgileriniz güçlenirken, kendinizi yenileme ve ruhsal olarak büyüme ihtiyacı hissedeceksiniz.

Kaynak: Haber Merkezi