Astrolog Dinçer Güner: Bu Burçlar 2 Gün Boyunca Etkisinden Kurtulamayacaklar

Dinçer Güner, bugün itibarıyla Güneş ve Şiron arasında sekstil açı oluşacağını belirterek etkisinin 12 burç üzerinde 2 gün boyunca devam edeceğini belirtti. Peki 12 burcu bu 2 gün neler bekliyor? İşte Dinçer Güner'in açıklamaları:

ETKİSİ 2 GÜN SÜRECEK

Güneş ile Şiron arasında sekstil açı oluşacak. Etki süresi 2 gün.

İçsel yaraları iyileştirme fırsatları ortaya çıkabilir. Geçmişte yaşanan acılar ve travmaları anlama ve kabul etme şansı bulabiliriz.

Bu dönemde, kendi içsel yaralarımıza daha anlayışlı bir yaklaşım geliştirme ve başkalarının acılarına daha hassas bir şekilde tepki verme eğiliminde olabiliriz.

'ÖNEMLİ ADIMLAR ATILABİLİR'

Bu dönemde, içsel gücümüzü daha iyi anlama ve kendimizi daha iyi ifade etme fırsatı bulabiliriz. Yaratıcılığımızı daha iyi kullanma fırsatı bulabiliriz.

Öğrenme ve büyümeyi teşvik eder. Bu dönemde içsel yolculuğumuzda önemli adımlar atabilir ve kişisel gelişimimize odaklanabiliriz.