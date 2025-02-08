'Kadınsın Yapamazsın' Diyen Akrabalarına İnat Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi: Tek Maaşla Ailesini Geçindiriyor

Üç kız çocuğuna tek başına bakan Rukiye Ercan, mesleğini severek yaptığını ve kadınların istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

'KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN BAŞLADIM'

Bir yılı aşkın süredir Balıkesir'de tır şoförlüğü yapan Rukiye Ercan, bu meslek sayesinde hem ailesini geçindiriyor hem de hayalini yaşıyor. Ancak bu noktaya gelene kadar pek çok ön yargıyla ve engelle karşılaştığını belirten Ercan, kadınların her alanda var olabileceğini kanıtlamak için pes etmediğini dile getirdi.