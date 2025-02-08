'Kadınsın Yapamazsın' Diyen Akrabalarına İnat Çocukluk Hayalini Gerçekleştirdi: Tek Maaşla Ailesini Geçindiriyor
Balıkesir’de yaşayan 35 yaşındaki Rukiye Ercan, çocukluk hayali olan tır şoförlüğünü büyük zorluklara rağmen gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Üç kız çocuğuna tek başına bakan Rukiye Ercan, mesleğini severek yaptığını ve kadınların istedikten sonra başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyledi.
'KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN BAŞLADIM'
Bir yılı aşkın süredir Balıkesir'de tır şoförlüğü yapan Rukiye Ercan, bu meslek sayesinde hem ailesini geçindiriyor hem de hayalini yaşıyor. Ancak bu noktaya gelene kadar pek çok ön yargıyla ve engelle karşılaştığını belirten Ercan, kadınların her alanda var olabileceğini kanıtlamak için pes etmediğini dile getirdi.
ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Ercan, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
Bu meslek çocukluğumdan beri hayalimdi. Bana yapamazsın diyenlere inat ve kadının gücü göstermek için bu mesleğe başladım. Patronlarımda bana çok yardımcı oldu. Bir yıldır bu işi yapıyorum. En sevdiğim yakınlarımın engel olmasıyla başladı bu iş yapamazsın, kadın yapamaz, araba sürmeye mi benzer gibi kelimeler kullandılar. Bende nasıl yapıldığını onlara göstermek istedim.
'TEK BAŞIMA AİLEMİ GEÇİNDİRİYORUM'
Mesleğin en zor yanının dikkat ve sorumluluk gerektirmesi olduğunu vurgulayan Ercan, özellikle uykusuz yola çıkmanın büyük risk taşıdığını belirtti.
Ercan, "Bu meslekte kazandığım parayla 3 tane kızıma bakıyorum ve tek başıma yaşıyorum ailemi geçindiriyorum. Mesleğin zor tarafı çok dikkat istiyor. Uykusuz yani genellikle uyku kaynaklı kazalar oluyor. Uykusuz hiçbir şekilde kimsenin yola çıkmaması gerekiyor arkadaşlarımızın bunun haricinde de başka bir zorluğu yok severek yapıyorum" dedi.
'KADINLAR KİMSENİN LAFINA SÖZÜNE BAKMASIN'
Kadınların istedikleri mesleği yapabileceklerini vurgulayan Ercan, kimsenin sözlerine kulak asmamaları gerektiğini belirterek şu mesajı verdi:
Kadınlar kimsenin lafına, sözüne bakmadan canları ne istiyorsa, neyi severek yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar korkmasınlar çekinmesinler.