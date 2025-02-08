SGK 3 Gün Süre Verdi: Geri Dönüş Yapmayan Yandı! Emeklilikleri İptal Edilip Faiziyle Geri Alınacak

TEBLİGATLAR GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli sayısının 17 milyona yaklaşması, SGK'nın sahte sigortalılık ve istismar vakalarına karşı daha sıkı tedbirler almasına neden oldu. Yeni denetim süreci kapsamında, SGK müfettişleri ve denetim ekipleri güçlendirilerek sahte sigorta kayıtları mercek altına alındı.

Şüpheli işlemlerle ilgili olarak emeklilere resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligatta, 3 iş günü içinde SGK müdürlüğüne başvurarak ifade vermeleri gerektiği belirtiliyor. Bu süre içinde ifade vermeyen emekliler için idari ve adli yaptırımlar uygulanabileceği uyarısı yapılıyor.