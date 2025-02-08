SGK 3 Gün Süre Verdi: Geri Dönüş Yapmayan Yandı! Emeklilikleri İptal Edilip Faiziyle Geri Alınacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve usulsüz emeklilik işlemlerine karşı yeni bir denetim mekanizması devreye soktu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka destekli geriye dönük taramalar sonucunda çok sayıda emeklinin sahte sigorta kaydı yaptırdığı tespit edildi. SGK, usulsüzlük tespit edilen kişilere yönelik 3 iş günü içinde ifade verme zorunluluğu getirdi.
TEBLİGATLAR GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli sayısının 17 milyona yaklaşması, SGK'nın sahte sigortalılık ve istismar vakalarına karşı daha sıkı tedbirler almasına neden oldu. Yeni denetim süreci kapsamında, SGK müfettişleri ve denetim ekipleri güçlendirilerek sahte sigorta kayıtları mercek altına alındı.
Şüpheli işlemlerle ilgili olarak emeklilere resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Tebligatta, 3 iş günü içinde SGK müdürlüğüne başvurarak ifade vermeleri gerektiği belirtiliyor. Bu süre içinde ifade vermeyen emekliler için idari ve adli yaptırımlar uygulanabileceği uyarısı yapılıyor.
GERİYE DÖNÜK İNCELEME İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
SGK, sahte sigortalılık başvurularını tespit etmek amacıyla yapay zeka destekli analizler kullanıyor. Bu sayede, emekli maaşı alan veya emeklilik başvurusu yapan kişilerin sigorta geçmişleri detaylı bir şekilde inceleniyor.
Tespit edilen usulsüzlükler, emekli maaşlarının iptal edilmesine neden olabilir. Ayrıca, haksız yere alınan maaşlar, yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilecek.
Tespit Edilenlere Ağır Yaptırımlar Uygulanacak
Sahte sigortalı olarak emekli olduğu belirlenen kişilere ağır yaptırımlar uygulanacak.
Maaşları İptal Edilecek
Sahte sigortalı olduğu tespit edilen emeklilerin maaşları iptal edilecek.
Faiziyle Geri Ödeyecekler
Bu kişiler, geçmişte aldıkları maaşları yasal faiziyle birlikte iade etmek zorunda kalacak.
Emeklilik Hakları Tamamen İptal Edilecek
Denetim sürecinde, emekli kişilerin önceki iş yerleri ve iş arkadaşlarıyla ilgili de inceleme yapılacak. Eğer çelişkili ifadeler tespit edilirse, emeklilik hakkı tamamen iptal edilebilecek.
MADDİ VE HUKUKİ AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİR
SGK’nın yeni denetim sistemiyle birlikte, usulsüz emeklilik işlemlerine karışan kişilere ciddi maddi ve hukuki yaptırımlar uygulanacak. Emekli maaşlarının faiziyle birlikte geri ödenmesi zorunluluğu, birçok kişi için büyük bir mali yük doğurabilir.
Yetkililer, gerçek sigortalılar için herhangi bir endişe yaratacak durum olmadığını belirterek, yalnızca sahte sigorta kaydı yaptıran kişilerin bu denetimlerden etkileneceğini vurguladı. Emekli maaşı alanların, SGK’dan gelen tebligatları dikkatle takip etmeleri ve belirtilen sürede yanıt vermeleri gerekiyor.