Ağustos Ayında Hangi Çiçekler Ekilmeli? İşte Sürekli Çiçeklenmenin İpuçları

Bahçesinde yıl boyu renk görmek isteyenler için ağustos ayı, çok yıllık bitkilerin dikimi açısından en uygun dönemlerden biri.

Ağustos Ayında Hangi Çiçekler Ekilmeli? İşte Sürekli Çiçeklenmenin İpuçları
Toprağın hâlâ sıcak olması, bitkilerin kök salarak kışa güçlü girmesine olanak tanıyor. Uzmanlara göre bu ayda ekilecek bazı çiçekler, gelecek baharda rengârenk bir manzara sunuyor. Peki sürekli çiçeklenme için Ağustos ayında neler dikilmeli?

AĞUSTOS AYINDA DİKİLEBİLECEK ÇİÇEKLER

Süsen: Güneşi seven ve drenajı iyi topraklarda gelişen süsenler, ağustosta ekildiğinde ilkbaharda bol çiçek açıyor.

Lavanta: Sıcağa ve kuraklığa dayanıklı lavanta, güneşli alanlarda kolayca tutunuyor. Bu dönemde ekilen lavantalar kışa uyum sağlayarak güçlü bir şekilde büyüyor.

Şakayık: Yeri değiştirilmeyi sevmeyen bu çiçek, uygun koşullarda yıllarca aynı yerde kalabiliyor. Ağustos dikimi, birkaç yıl içinde gösterişli çiçekler vaat ediyor.

Ekinezya: Hem süs bitkisi hem de bağışıklık sistemini destekleyici özellikleriyle öne çıkan ekinezya, güneşli ve kurak alanlar için ideal.

Astilbe: Tüylü çiçek salkımlarıyla bahçeye yumuşak bir dokunuş katan astilbe, yarı gölge alanlarda sağlıklı şekilde büyüyor.

DİKİM ÖNERİLERİ

Bahçeye çiçek ekmeden önce toprağı kazıp yabani otlardan arındırmak, ardından kompost veya humus ile zenginleştirmek gerekiyor. Dikim sonrası ise bol sulama, bitkilerin daha hızlı köklenmesini sağlıyor.

