Bahçe ve Saksıdaki Yabani Otlardan Bir Gecede Kurtulun: İşte İki Malzemeyle Üç Ay Etkili Yöntem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kimyasal herbisitler kısa vadede çözüm sunsa da çevreye ve insan sağlığına zarar verebiliyor. Uzmanların önerdiği doğal bir yöntem ise yalnızca iki basit malzeme ile yabani otları bir gecede ortadan kaldırıyor ve etkisini üç aya kadar sürdürüyor.

KAYNAR SU VE ÇAMAŞIR SABUNU YÖNTEMİ

Deneyimli bahçıvanların sıklıkla kullandığı bu yöntem, kaynar su ve doğal çamaşır sabununun birleşiminden oluşuyor.

Kaynar su, yabani otlara anında termal şok etkisi yaparak hem gövdeyi hem de kökleri tahrip ediyor.

Katkısız çamaşır sabunu ise yaprak ve saplardaki mumsu tabakayı çözüyor, böylece sıcak suyun bitkiye daha derin nüfuz etmesini sağlıyor.

NASIL UYGULANIR?

Bir kova suyu kaynatın.

70 gram doğal çamaşır sabununu rendeleyin ve sıcak suyun içine ekleyip tamamen eritin.

Hazırladığınız karışımı yabani otların hem yapraklarına hem de kök çevresine dökün.

Karışımın kuru ve güneşli bir günde uygulanması öneriliyor. Yöntem özellikle bahçe yolları, çit dipleri, sıra araları ve kullanılmayan alanlarda oldukça etkili.

Kaynak: Haber Merkezi