Hayatı Boyunca Nefret Ettikleri İşte Çalışan Burçlar Belli Oldu: Bu Onların Kaderi...

Astrolog Lyudmila Bulgakova, hayatı boyunca hiç sevmedikleri meslekte çalışmak zorunda olan kişileri açıkladı. Bu kişiler genellikle bu 3 burçtan çıkıyor.

“Sevdiğin işi yaparsan ömür boyu çalışmış sayılmazsın” denir. Ancak çoğu insan bu şansa sahip olamıyor. Kimi zaman ekonomik koşullar, kimi zaman ailevi sorumluluklar veya yanlış tercihler insanları istemedikleri mesleklere yönlendiriyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova’ya göre bazı burçlar, hayatlarının büyük kısmını aslında sevmedikleri işlerde geçiriyor. İşte o 3 burç...

Hayatı Boyunca Nefret Ettikleri İşte Çalışan Burçlar Belli Oldu: Bu Onların Kaderi... - Resim : 1

YENGEÇ BURCU

Aile onlar için her şeyin önünde gelir. Yengeçler, sevdiklerinin ihtiyaçlarını kendi isteklerinin üstünde tutar. Eğer aile için para kazanmak gerekirse, tutkularını bir kenara bırakıp daha kazançlı ama ruhlarına hitap etmeyen bir işte çalışabilirler. Üstelik bu durumdan pişmanlık duymaz, fedakarlığı doğal bir görev gibi görürler.

BALIK BURCU

Balık burcu, fedakarlığın adeta simgesidir. Kendi hayallerini ikinci plana atıp, çevresindekilerin beklentilerine göre hareket ederler. Çoğu zaman aile veya sevdikleri için istemedikleri bir mesleğe yönelirler. Çevresinden sık sık “kendini feda ediyorsun” eleştirisi alsalar da bu tavırlarını değiştirmezler.

Hayatı Boyunca Nefret Ettikleri İşte Çalışan Burçlar Belli Oldu: Bu Onların Kaderi... - Resim : 2

TERAZİ BURCU

Sürekli kararsızlık içinde olan Teraziler, meslek seçiminde de uzun süre bocalayabilir. Yanlış zamanda yanlış kararlar alarak ilgilerini çekmeyen ya da onları tatmin etmeyen bir işin içinde bulabilirler kendilerini. Bu durum onları mutsuz etse de, hayatlarını değiştirmeye cesaret edene kadar uzun süre böyle devam edebilirler.

Bulgakova’ya göre bu üç burcun temsilcileri, kendi mutluluklarını ikinci plana attıkları için “sevilmeyen bir işte yıllarını harcama” riski taşıyor. Ancak doğru zamanda alınacak cesur bir karar, onların hayat akışını tamamen değiştirebilir.

