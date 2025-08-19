Sigorta Devi Allianz Life Hacklendi! 1.1 Milyon Kişinin Bilgileri Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital güvenlik tehditleri, son yıllarda giderek daha ciddi boyutlara ulaşırken, Allianz Life’ın yaşadığı veri ihlali, sektördeki risklerin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

1.1 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

“Have I Been Pwned” veri ihlali takip platformunun açıkladığı bilgilere göre, saldırganlar şirketin müşteri ilişkileri veritabanına erişerek 1,1 milyon kişinin bilgilerine ulaştı. Bu bilgiler arasında isim, adres, doğum tarihi ve iletişim detayları yer alıyor.

Allianz Life, Temmuz sonlarında yaptığı resmi açıklamada, korsanların bulut ortamındaki veritabanını hedef aldığını doğruladı. Açıklamada, 1,4 milyon müşterinin büyük bölümüne ve bazı çalışan verilerine de yetkisiz erişim sağlandığı belirtildi.

ÇOK FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMALARI ÖNEMLİ

Uzmanlar, bu tür siber saldırıların yalnızca şirketleri değil, kullanıcıları da etkilediğini belirterek, güçlü şifreleme, düzenli veri yedekleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi önlemler alınmasını tavsiye ediyor. Allianz Life müşterileri ise şirketten şeffaf bir bilgilendirme ve güven artırıcı adımlar atmasını bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi