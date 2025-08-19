171 Bin Kişi Üzerinde Deney Yapıldı: Ömrü Uzatan Kahve Belli Oldu

Kahve tutkunlarını yakından ilgilendiriyor! Çin’de yapılan kapsamlı bir araştırma, şekersiz ya da az miktarda şekerli kahvenin yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu.

171 Bin Kişi Üzerinde Deney Yapıldı: Ömrü Uzatan Kahve Belli Oldu
Guangzhou’daki Güney Tıp Üniversitesi araştırmacıları, 7 yıl süren çalışmada 171 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceledi. Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, düzenli olarak siyah kahve içenlerin ölüm riski, hiç kahve tüketmeyenlere kıyasla yüzde 16 ila 20 daha düşük çıktı.

Kahvesine bir yemek kaşığı şeker ekleyenlerde ise bu oran daha da yükseldi. Araştırmaya göre bu gruptaki bireylerde ölüm riskinin azalması yüzde 29 ila 31 arasında değişti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Tıp Merkezi’nden kıdemli diyetisyen Dana Ellis Gunnes, bulguları değerlendirirken kahvenin güçlü bir antioksidan ve iltihap önleyici özellikler taşıdığına dikkat çekti. Gunnes, “Siyah kahve en sağlıklısıdır çünkü polifenol ve antioksidan açısından zengindir. Ancak fazla şeker ve krema eklenmesi, kahvenin bu faydasını azaltabilir” ifadelerini kullandı.

Beslenme uzmanına göre, kahveye eklenen küçük miktarlardaki şeker (örneğin bir çay kaşığı), dengeli bir beslenme düzeninde sağlık açısından ciddi bir risk oluşturmaz. Ancak bazı popüler kahve içeceklerinde bulunan 8-12 çay kaşığı şekerin, kan şekeri dengesini bozarak uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

