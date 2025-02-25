Adıyaman'da 'Usulsüz Sağlık Raporu' Operasyonu: 33 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da 'Usulsüz Sağlık Raporu' Operasyonu: 33 Kişi Yakalandı

Adıyaman'da usulsüz şekilde sağlık raporu düzenledikleri iddia edilen 33 zanlı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adıyaman'da usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Raporların usulsüz düzenlendiğini tespit eden ekipler, 33 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı evraklar incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

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