Soba ve Şömine İçin 1 Malzeme Yetiyor: Yıllarca Baca Temizliğine Gerek Kalmıyor

Birçok kişi, baca temizliğini zor ve maliyetli bir işlem olarak gördüğü için bu süreci erteliyor. Oysa büyüklerimizin uyguladığı basit ama etkili yöntemlerle bacayı temizlemek hem kolay hem de masrafsız hale gelebiliyor.

PATATES KABUKLARIYLA DOĞAL TEMİZLİK

Günlük hayatta çöpe atılan patates kabukları, aslında baca temizliğinde oldukça etkili bir yöntem. İçeriğinde yüksek oranda nişasta bulunan patates kabukları, yakıldığında dumanla birlikte bacaya ulaşarak is tabakasına nüfuz ediyor ve kurumun zamanla dökülmesini sağlıyor. Böylece herhangi bir özel ekipmana gerek kalmadan baca temizliği doğal bir şekilde gerçekleşiyor.

NE KADAR KULLANMAK GEREKİYOR?

Bacanın kirlenme seviyesine bağlı olarak kullanılan miktar değişiklik gösterebilir. Düzenli bakım yapılan bacalar için birkaç avuç patates kabuğu yeterli olurken, uzun süredir temizlenmemiş bacalarda bu miktarın 2-3 kovaya kadar çıkması gerekebilir. Ancak yine de bu yöntem, çatıya çıkıp baca temizliği yapmaktan çok daha kolay ve zahmetsiz bir alternatif.

TUZ İLE İSLERİ BİTİRİN

Tuz, kurum tabakasını tamamen temizlemese de, is oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor. Bunun için odunun yüzeyi hafifçe nemlendirilip üzerine tuz serpilerek sobada yakıldığında, odunun daha verimli yanması ve bacada daha az kurum birikmesi sağlanıyor.

UZMAN DESTEĞİ NE ZAMAN GEREKİR?

Eğer baca aşırı derecede kirlenmişse veya uzun süredir temizlenmemişse, sadece patates kabukları ya da tuz yöntemi yeterli olmayabilir. Bu durumda, herhangi bir güvenlik riski oluşmaması için bir uzmandan destek almak en doğru seçenek olacaktır.