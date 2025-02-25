Balkondan Düşen Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Konya'da bir binanın ikinci katından düşen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki kadın 2'inci kattan düştü. Yapılan ihbar üzerine yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Konya’nın Kulu ilçesinde ikinci katın balkonundan yere düşen yaşlı kadın hastanelik oldu.
Olay, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu belirtilen S.B. (63), oturduğu evin ikinci kat balkonundan yere düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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