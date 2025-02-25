Bilim İnsanları 'Geleceğin Gıdası Olacak' Diyerek Açıkladı: Her Gün Yeni Bir Faydası Ortaya Çıkıyor
İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması ve dünya nüfusunun artışı, tarım sektörünü sürdürülebilir ve dayanıklı bitki türleri üzerine yeni arayışlara yönlendiriyor. Bu bağlamda, Dr. Ayla Ünver Alçay, kaktüslerin geleceğin gıdası olarak önemli bir alternatif olabileceğini belirterek, bu bitkilerin çevresel sürdürülebilirlik açısından sunduğu avantajlara dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Dr. Alçay, kaktüslerin sert iklim koşullarına uyum sağlayabilen, minimum su ihtiyacıyla yetiştirilebilen bitkiler olduğunu vurguladı. Güçlü kök sistemleri sayesinde suyu verimli bir şekilde depolayan kaktüsler, özellikle kurak bölgelerde tarım yapılmasını mümkün kılıyor.
Birleşmiş Milletler’in de geleceğin gıdaları arasında gösterdiği kaktüsler, sadece dayanıklılığıyla değil, aynı zamanda toprak sağlığını iyileştirme, hızla hasat edilebilme ve düşük maliyetli üretim avantajlarıyla da öne çıkıyor.
ZENGİN BİR ŞİFA KAYNAĞI
Özellikle Opuntia cinsi kaktüslerin gıda olarak tüketilebildiğini belirten Dr. Alçay, bu türün Türkiye’de "Hint inciri", "Frenk inciri" veya "dikenli incir" olarak bilindiğini söyledi.
Dikenli incirin besin değeri oldukça yüksek. A ve C vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir bakımından zengin olan bu meyve, yüksek lif ve antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sindirimi düzenliyor ve kan şekerini dengelemeye yardımcı oluyor.
Dr. Alçay, dikenli incirin elma, muz ve üzüm gibi popüler meyvelere kıyasla iki kat daha fazla antioksidan içerdiğini belirterek, serbest radikallere karşı güçlü bir koruma sağladığını ifade etti. Ayrıca, yüksek su oranı sayesinde vücudu nemli tutarak, sıcak iklimlerde ve yoğun fiziksel aktiviteler sırasında önemli bir sıvı kaynağı sunduğunu da ekledi.
TARIMDA ÇEVRE DOSTU ALTERNATİF
Sürdürülebilir tarım açısından kaktüslerin büyük avantajlar sunduğunu belirten Dr. Alçay, su kaynaklarını koruma, kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltma gibi çevresel faydalarına dikkat çekti.
Bununla birlikte, toprak erozyonunu önlemesi ve çölleşmeyle mücadelede etkili bir rol oynaması, kaktüsleri tarım için önemli bir ekolojik seçenek haline getiriyor. Düşük karbon ayak iziyle çevre dostu bir üretim modeli sunan bu bitkilerin, tarımsal ekosistemlerin korunmasına da katkıda bulunduğu ifade ediliyor.
TÜRK MUTFAĞINDA YER BULABİLİR
Dr. Alçay, kaktüslerin hem besleyici değerleri hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından sunduğu faydalar nedeniyle geleceğin gıdası olarak büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.
İklim değişikliği ve su krizine karşı stratejik bir tarım ürünü olarak öne çıkan kaktüslerin, önümüzdeki yıllarda Türk mutfağında ve market raflarında daha fazla yer edinmesi bekleniyor.