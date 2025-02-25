Bilim İnsanları 'Geleceğin Gıdası Olacak' Diyerek Açıkladı: Her Gün Yeni Bir Faydası Ortaya Çıkıyor

Dr. Alçay, dikenli incirin elma, muz ve üzüm gibi popüler meyvelere kıyasla iki kat daha fazla antioksidan içerdiğini belirterek, serbest radikallere karşı güçlü bir koruma sağladığını ifade etti. Ayrıca, yüksek su oranı sayesinde vücudu nemli tutarak, sıcak iklimlerde ve yoğun fiziksel aktiviteler sırasında önemli bir sıvı kaynağı sunduğunu da ekledi.

TARIMDA ÇEVRE DOSTU ALTERNATİF

Sürdürülebilir tarım açısından kaktüslerin büyük avantajlar sunduğunu belirten Dr. Alçay, su kaynaklarını koruma, kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltma gibi çevresel faydalarına dikkat çekti.

Bununla birlikte, toprak erozyonunu önlemesi ve çölleşmeyle mücadelede etkili bir rol oynaması, kaktüsleri tarım için önemli bir ekolojik seçenek haline getiriyor. Düşük karbon ayak iziyle çevre dostu bir üretim modeli sunan bu bitkilerin, tarımsal ekosistemlerin korunmasına da katkıda bulunduğu ifade ediliyor.