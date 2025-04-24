101 Yaşındaki Beslenme Uzmanı Açıkladı: Ömrü Uzatmanın Sırrı Belli Oldu

Dr. Scharffenberg, uzun yaşamını yalnızca genetik mirasa ya da şansa bağlamıyor. Kendisinden daha genç yaşta vefat eden iki kardeşi ve erken yaşta sağlık sorunlarıyla mücadele eden ebeveynleri olduğunu belirterek, sağlıklı yaşlanmanın ardında yaşam tarzının belirleyici olduğunu savunuyor. İşte onun önerdiği temel alışkanlıklar:

1. Sigaraya Asla Başlamayın



Hiçbir zaman sigara kullanmadığını belirten Scharffenberg, uzun yaşamak isteyen herkesin bu zararlı alışkanlıktan uzak durması gerektiğini ifade ediyor. Ona göre sağlıklı yaşlanmanın ilk ve en önemli kuralı tütüne hayır demek.

2. Alkolü Hayatınızdan Çıkarın



Diyet uzmanı, alkolün hiçbir dozunun faydalı olmadığını savunuyor. Günde bir kadeh içkinin yararlı olduğu yönündeki yaygın görüşe karşı çıkarak, her türlü alkolün kansere yakalanma riskini artırdığını vurguluyor. Bu konuda biyolojik onkologların da aynı görüşte olduğunu ekliyor.

3. Şeker Tüketimini Azaltın



Scharffenberg, şekeri mutfağından neredeyse tamamen çıkarmış. Tariflerde şeker yerine doğal malzemeleri tercih ettiğini belirtiyor. En sevdiği alternatiflerden biri, eşinin geliştirdiği bir waffle tarifi: Yulaf ezmesiyle yapılan bu tarife rafine şeker yerine muz, kaju kreması ve taze çilek ekleniyor.

4. Aktif Kalın – Bahçeyle Uğraşın, Yürüyüş Yapın



Profesör, fiziksel hareketliliğin ömrü uzatan en önemli etkenlerden biri olduğuna inanıyor. Yorucu egzersizler yapmak gerekmese de, düzenli yürüyüş ya da bahçede vakit geçirmek büyük fayda sağlıyor. Kendisinin 0,8 hektarlık bir bahçeyle ilgilendiğini ve burada yüzlerce meyve ağacı, üzüm fidanı ve çilek yetiştirdiğini anlatıyor.

“Her işi kendim yaptım, bu da bana doğal bir antrenman sağladı” diyen Scharffenberg, beslenme uzmanı olmasına rağmen fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamda daha büyük rol oynadığını düşünüyor. Özellikle 40 ile 70 yaş arasının kritik olduğunu şöyle belirtiyor:

Bu yaşlarda insanlar daha fazla oturuyor, daha çok yemek yiyor ama daha az hareket ediyor. Bu da büyük bir sorun.

Yürüyüşün faydasına dair bilimsel bir çalışmaya da atıf yapıyor. Günde üç kilometreden fazla yürüyenlerin ölüm riski, hareketsiz kalanlara göre yarı yarıya daha düşük.

5. Dengeli Kilo: Ne Eksik Ne Fazla



Formda kalmak sadece hareketli olmakla değil, aynı zamanda ideal kiloyu korumakla da ilgili. 101 yaşındaki Scharffenberg, günün ilk öğünlerini tüketip akşam yemeğini pas geçtiğini, yani aralıklı oruç (intermittent fasting) uyguladığını belirtiyor. Bu yöntemin kilo kontrolünde ve bazı hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu savunan bilimsel araştırmalar da mevcut.

6. Eti Azaltın, Bitkisel Beslenmeye Yönelin



Yaklaşık 20 yıldır et tüketmeyen Dr. Scharffenberg, bitkisel temelli bir beslenme biçimini benimsiyor. Süt ve yumurta gibi hayvansal ürünleri ölçülü şekilde tüketirken, mango, hurma, fındık, patates ve macadamia fıstığı gibi doğal besinleri tercih ediyor.

7. Doymuş Yağlardan Uzak Durun



Son olarak, doymuş yağların tüketimini azaltmanın önemine değiniyor. Kendi raporlarında da sık sık vurguladığı gibi, en sağlıklı beslenme biçimi ona göre vejetaryen diyeti.