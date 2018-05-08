'Kim Milyoner Olmak İster?' stüdyosunda ilginç anlar

Kim Milyoner Olmak İster 737. bölümde ilginç anlar yaşandı. Bir siyah kedi, stüdyoya girdi. Kendini seyircilere sevdiren kedi daha sonra gözden kayboldu.

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