AKP'nin ve yandaş medyanın yalanını çökerten video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konsolusluk baskınında 'korktu' diye iftira attığı yandaş medyanın hedefi haline gelen Musul eski Başkonsolosu CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile ilgili gerçekleşleri konsolosluk çalışanı böyle anlatmış.