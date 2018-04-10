Erdoğan'dan slogan atan AKP'lilere fırça

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı sık sık slogan atarak kesen AKP'lilere fırça attı. Erdoğan'ın fırçası sonrası AKP'liler sessizce grup toplantısını takip etti.