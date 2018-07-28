Koray Aydın'dan olay Bahçeli gafı: İyi Partililer böyle yuhaladı!

Akşener'in göreve döneceği müjdesini vermek isteyen Aydın, yanlışlıkla "Liderimiz Devlet Bahçeli" deyince ortalık karıştı.

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