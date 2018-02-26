Acun Ilıcalı Nihat Doğan'la fena dalga geçti
Survivor 2018 dokunulmazlık oyununda, Nihat Doğan kazandığını sandı, o anlar herkesi kahkahaya boğdu.
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